Жители Камчатского края могут оплатить налоги онлайн

06.10.2017 11:55:41 (GMT+12)
Зарегистрированные пользователи Единого портала госуслуг имеют возможность онлайн-оплаты имущественных налогов. Об этом сообщили в агентстве по информатизации и связи региона.
Там сообщили, что имея подтверждённую учётную запись на сервисе госуслуг, граждане могут авторизоваться в личном кабинете физического лица на сайте Федеральной налоговой службы (https://lkfl.nalog.ru/lk/).
«В личном кабинете налогоплательщика (физического лица) можно узнать сведения об объектах налогообложения, оформить платёжные документы, а также, воспользовавшись сервисом онлайн оплаты, быстро и удобно оплатить налоговые начисления с помощью банковской карты или интернет банкинга, - сказали в агентстве. - Онлайн оплата налогов выполняется без взимания дополнительной комиссии кредитными организациями с любого компьютера или устройства при наличии доступа в сеть Интернет, без очередей».
В агентстве напомнили, что срок уплаты имущественных налогов за 2016 год – не позднее 1 декабря 2017 года.
Для пользования услугами необходимо зарегистрироваться на портале gosuslugi.ru и подтвердить учётную запись в МФЦ или любом другом центре обслуживания граждан на территории Камчатского края, ближайшие центры обслуживания указаны на карте - https://esia.gosuslugi.ru/public/ra/.
По состоянию на 1 октября 2017 года, на госуслугах зарегистрировано 45,9% жителей Камчатского края старше 14 лет.
Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.
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