На Камчатке пройдут стрельбы в районе Радыгинского полигона

06.10.2017 11:55:41 (GMT+12)

В период с 11 по 14 октября 2017 года в районе полигона Радыгина (урочище Мокрый песок) пройдут практические артиллерийские стрельбы надводных кораблей Военно-морского флота России по береговым целям. Об этом сообщили в министерстве специальных программ и по делам казачества Камчатского края.



Район стрельб ограничен координатами:



1. Ш-53 град. 05 мин. 38 сек. сев.; Д-159 град. 02 мин. 55 сек. вост.;



2. Ш-53 град. 09 мин. 15 сек. сев.; Д-159 град. 01 мин. 45 сек. вост.;



3. Ш-53 град. 10 мин. 57 сек. сев.; Д-159 град. 06 мин. 38 сек. вост.;



4. Ш-53 град. 07 мин. 55 сек. сев.; Д-159 град. 09 мин. 57 сек. вост.;



5. Ш-53 град. 02 мин. 18 сек. сев.; Д-159 град. 15 мин. 41 сек. вост.:



6. Ш-53 град. 00 мин. 00 сек. сев.; Д-159 град. 07 мин. 00 сек. вост.



«В целях соблюдения безопасности и недопущения несчастных случаев, связанных с несанкционированным нахождением гражданского населения в данном районе в период проведения стрельб, проход людей на обозначенную территорию запрещён», - отметили в министерстве.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.