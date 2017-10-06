Внимание! Отключение холодного водоснабжения

06.10.2017 12:08:20 (GMT+12)

КГУП «Камчатский водоканал» сообщает, что в связи с вынужденной остановкой из-за повреждения сети водопровода, 06.10.17 с 14-00 до 18-00 будет прекращена подача холодного водоснабжения по ул. Ак. Королева с д. 39 по 57, ул. Ак. Курчатова, Циолковского с д. 30 по 42, пр. Космический.