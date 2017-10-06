В Елизовском районе проводятся мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок

06.10.2017 11:11:30 (GMT+12)
В период дачного сезона в районе расположения многочисленных дачных некоммерческих товариществ (СНТ) на межселенных землях Елизовского района образуется огромное количество несанкционированных свалок. Не утруждая себя лишними тратами и заботами на вывоз образовавшихся отходов на санкционированный полигон отходов в районе с. Пиначево, дачники вывозят мусор в ближайший лес либо на поля, бросают отходы вдоль обочин дорог.
В сентябре текущего года Управление дорожно-транспортного хозяйства и коммунальной инфраструктуры Администрации Елизовского муниципального района в очередной раз приступило к работам по ликвидации несанкционированных свалок. Работы ведутся в рамках мероприятий предусмотренных муниципальной программы «Развитие коммунального хозяйства, транспорта и улично-дорожной сети в Елизовском муниципальном районе на 2014-2020 годы», подпрограмма «Улучшение санитарно-экологического состояния территории Елизовского муниципального района на 2014-2020 годы» за счет бюджетных средств камчатского края и района.
На сегодняшний день ликвидированы свалки в районе СНТ «Дорожник-3», СНТ «Строитель-2» у моста через ручей Железный, СНТ «Узон», СНТ «Авача», вдоль проселочной дороги, ведущей к магистральному газопроводу, на полях в районе 7 км автодороги «Садовое кольцо».
Объем убранных отходов превышает 400 куб. метров. На эти цели затрачено 295,6 тыс. руб. бюджетных средств. На местах бывших свалок установлены информационные знаки о запрете размещения мусора.
«Работы продолжаются, но самое ужасное, что на месте убранных свалок образуются новые»,- сообщают специалисты Управления.
Администрация Елизовского муниципального района обращается ко всем жителям с убедительной просьбой проявить уважение к окружающим людям и уникальной природе нашего края и не бросать мусор в неустановленных местах.
Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в отделе информационного обеспечения деятельности Администрации Елизовского муниципального района.
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