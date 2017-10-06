День городка

06.10.2017 11:11:29 (GMT+12)

В Вулканном городском поселении 4 октября состоялось торжественное мероприятие, посвященное 60-летию со дня образования войсковой части 14086 и Вулканного городского поселения.



С этой знаменательной датой командование и личный состав воинской части поздравили губернатор Камчатского края Владимир Илюхин, депутат Законодательного собрания Камчатского края Кирилл Волков, глава Елизовского муниципального района Роман Василевский, глава Вулканного городского поселения Владимир Смолин.



«Ваша войсковая часть является ровесницей первого в мире запуска на орбиту искусственного спутника Земли. Именно 4 октября 1957 года с тогда еще Советского космодрома Байконур был осуществлен первый старт, закрепивший за нашей страной статус ведущей космической державы. Мы были первыми в космосе, именно благодаря вашему труду мы удерживаем лидирующие позиции по сей день. За 60 лет пройден огромный путь все эти годы вы, и ваши предшественники выполняли важнейшие государственные задачи по эффективному освоению околоземного пространства, укрепления оборонного потенциала нашей страны», – отметил губернатор Камчатского края.



Также Владимир Илюхин пожелал личному составу войсковой части отличной службы, а ветеранам успехов в воспитании нового поколения защитников космических просторов на благо края и всей нашей большой любимой страны. «Пусть каждое земное достижение умножается новыми победами в космосе», – добавил он.



Командир в/ч 14086 полковник Александр Богданов вручил ценные подарки и благодарственные письма военнослужащим, показавшим высокие результаты в несении военной службы.



Поздравления прозвучали так же от главы Елизовского района Романа Василевского.



«Очень приятно находится сегодня в этом зале. Мы гордимся, что это войсковая часть находится на территории Елизовского района. Я хочу поздравить Вас, пожелать благополучия, удачи и легкого несения такой непростой службы».

Поздравления и награждения лучших сотрудников воинской части и ветеранов чередовались концертными номерами в исполнении творческих коллективов и солистов Камчатки.



Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в отделе информационного обеспечения деятельности Администрации Елизовского муниципального района.