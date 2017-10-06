Искусство дарить знания

06.10.2017 11:11:30 (GMT+12)

Указом Президента России Владимира Путина педагогу Елизовской средней школы № 7 имени Мамченкова Валентине Семёновне Комендантовой присвоено почётное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации».

На государственном уровне отмечен её большой вклад в развитие науки, образования, подготовку квалифицированных специалистов и многолетняя добросовестная работа. Она является педагогом высшей квалификационной категории, в совершенстве владеет современными методиками и технологиями, стараясь идти в ногу со временем.



Всю себя отдаёт Валентина Семёновна детям, ведь главное в её жизни – учительство. Преподаёт она с 1983 года. По её словам, с выбором профессии она определилась ещё в детстве. Сама Валентина была отличницей и всегда с удовольствием помогала своим слабо успевающим сверстникам.



«У меня очень хорошо получалось объяснять, подсказывать, – вспоминает учительница. – Иногда мы устраивали «Игру в школу», она была очень популярна среди подростков в моё время. Там я, естественно, была учителем. Кроме того, мой отец был педагогом по трудам, в нашем доме всегда было много гостей с его работы, что не могло не отразится на моём мировосприятии».



С введением в программу Английского языка, по признанию самой Валентины Семёновны, у неё появилось огромное желание преподавать именно этот предмет. Да и иностранный язык ей давался очень легко.



«Потом работая вожатой, я поняла, что мне нравится проводить время с маленькими детьми: различные сборы, вечера сказок, игры и т.д. Потом я стала председателем Совета дружины… То есть, у меня с раннего возраста всегда было желание помочь другому», – отмечает Валентина Семёновна.



После окончания института уехала преподавать в Соболевский район. По её словам, она хорошо помнит своих первых учеников там, а говоря о них, не может скрыть улыбки: «Ребятишки очень внимательно меня слушали, ходили за мной хвостом, а приветствовали только по-английски. Даже когда встречали на улице, хотели, чтобы я отвечала им только на этом языке».



За годы работы в школе Валентина Семёновна выпустила не одно поколение. Сейчас её подопечные разъехались по всей стране и миру: есть те, кто живёт в Канаде, Англии, Германии. А те, кто остался на родине, часто заходят в гости или приводят учиться своих детей. Со всеми она старается поддерживать связь. В этом на помощь приходят всевозможные сайты, где можно найти старых друзей.



Вообще учительница – довольно активный пользователь Интернета и новых технологий. Она считает, что нововведения необходимы, чтобы развиваться и не отставать от течения времени. Видимо, именно такой взгляд на жизнь и позволяет ей находить правильный подход к детям. Валентина Семёновна утверждает, что в век высоких технологий учитель уже не может играть роль наставника, – он должен быть соратником:



«С современными школьниками нужно развивать партнёрские отношения, к ученику нужно относиться как к равному. Ведь сейчас ребята получают огромное количество знаний вне школы, – Интернет и телевидение этому способствуют. Поэтому немного устарел такой метод, как обычное донесение информации. Главная задача учителя сегодня – подсказать, поставить на правильный путь, помочь избежать ошибки».



И такой подход действительно работает. Так, учащиеся Валентины Комендантовой показывают стабильно высокие результаты в обучении. Они ежегодно становятся победителями и призерами региональных и муниципальных этапов Всероссийских предметных олимпиад, Всероссийских конкурсов «Лев» и «Британский бульдог» по английскому языку. Учительница организует внеклассную работу по предмету, руководит работой школьного «Клуба любителей иностранного языка», устраивает встречи и общение со сверстниками из США, Канады и Бразилии.



Да и сама она не раз одерживала победы. Например, в 2007 году стала лидером конкурсного отбора на получение денежного поощрения в рамках Приоритетного Национального проекта «Образование», а в 2011 году – заняла первое место в XVI муниципальном конкурсе «Учитель года». Кроме того, Валентина Семёновна является лауреатом муниципальной премии имени О.Н. Мамченкова и имеет звание «Лучший классный руководитель».



Сейчас она является руководителем школьного и районного методических объединений учителей английского языка, председателем предметно-методической комиссии для проведения муниципального этапа олимпиады, а её авторские методики активно используются в практической деятельности многими учителями района и края.



О последнем стоит сказать отдельно. По словам педагога, она старается отходить от традиционных методов обучения, так как новое время требует разработки более современных программ: «Я создаю приложения к учебнику для начальной школы в игровой форме, распечатываю их для учеников. Хочется сделать такую методику преподавания английского языка, чтобы дети полюбили этот предмет. Особенно важно это в начальной школе», – подчёркивает Валентина Комендантова.



Звание «Заслуженный учитель» она принимает с ответственностью, так как понимает, что такой педагог должен быть достойным примером и опорой для коллег. Валентина Семёновна надеется, что действительно является тем, к кому можно прийти за помощью и советом.



Олеся ГОРДИНА.



Материал для "ПК" предоставлен отделом информационного обеспечения деятельности Администрации Елизовского муниципального района.