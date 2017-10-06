Учитель – это состояние души

06.10.2017 11:11:30 (GMT+12)

4 октября в Районном доме культуры праздновали всемирный День учителя. На торжественный концерт съехались педагоги всех поселений.



В этот праздничный день в зале дома культуры царила особенная атмосфера. Виновников торжества прямо на входе встречали, дарили самодельные брошки на осеннюю тематику, которые следовало приколоть на платья или лацканы пиджаков. Дух праздника поглотил всех присутствующих и не покидал их до завершения мероприятия.



Цветы, подарки – всё это для тех, кто каждый день даёт знания, помогает опытом и дарит тепло и веру другим. Воспитанники Центра детского творчества преподнесли педагогам района вокальные и танцевальные подарки, а слова благодарности и почтения не раз звучали со сцены от присутствующих.



Так, в канун профессионального праздника свою признательность выразила министр образования и науки Камчатского края Виктория Сивак: «От всей души поздравляю вас с Днём учителя. Искренне желаю вам, чтобы ваши воспитанники как можно чаще доставляли вам радость своими успехами и результатами. Хочу поздравить и ветеранов педагогического труда, потому что именно на их плечах держится система образования. А смотря на то, сколько здесь сегодня молодых специалистов, я могу с уверенностью сказать, что к профессии педагога возвращается былой престиж».



Она вручила почётные грамоты Министерства образования и молодёжной политики Камчатского края лучшим представителям елизовского педагогического сообщества.



Благодарственными письмами от Законодательного собрания Камчатского края наградила учителей района депутат Светлана Галянт, сказав «Спасибо» собравшимся педагогам за их важный и нужный труд.



От имени главы Елизовского муниципального района Романа Василевского поздравить виновников торжества и вручить им Почётные грамоты на сцену вышел заместитель главы АЕМР Руслан Бурлуцкий: «Позвольте от всей души поблагодарить вас за беззаветную преданность профессии и за наших детей. Вы создаёте из неоперившихся птенцов птиц высокого полёта: благодаря знаниям, которые вы отдаёте, в нашем районе, крае и стране растает достойное поколение».



Не осталась в стороне и Дума Елизовского муниципального района – от депутата Валерия Завьялова прозвучало много добрых и тёплых слов в адрес учителей, он также наградил педагогов Почётными грамотами, отметив, что учителя – это главное богатство елизовского образования.



Кульминацией ежегодного празднования стало чествование молодых специалистов, которых в этом году оказалось немало. Это давно стало хорошей традицией, – напутствовать тех, кто всего месяц назад переступил школьный порог в качестве педагога.



В завершении торжественного мероприятия коллег поздравила начальник Управления образования АЕМР Елена Кудрявцева: «Профессия учителя издревле считалась одной из самых уважаемых и почитаемых в обществе, ведь педагог – это человек, готовящий ребёнка к взрослой жизни». Она вручила Благодарности учителям района в честь международного Дня учителя, пожелав бодрости духа, уверенности в завтрашнем дне и уважения.



Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в отделе информационного обеспечения деятельности Администрации Елизовского муниципального района.