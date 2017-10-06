В Камчатском крае дан старт традиционному ежегодному партийному конкурсу «Год учителя закончился, век учителя настал!»

06.10.2017 11:55:40 (GMT+12)

Об этом сообщила региональный куратор партпроекта, депутат Законодательного собрания Камчатского края Татьяна Ткаченко на торжественном мероприятии, посвященном Дню учителя, в четверг, 5 октября.



С этого дня педагоги, изъявившие желание продемонстрировать свои профессиональные навыки, могут подавать заявки в оргкомитет. Все подробности – в Положении о конкурсе, которое опубликовано на сайте Камчатского регионального отделения партии «Единая Россия» kamchatka.er.ru.



Отметим, что в текущем периоде партийный конкурс профессионального мастерства педагогов общеобразовательных, дошкольных учреждений и учреждений дополнительного, а также высшего, среднего и начального профессионального образования «Год учителя закончился, век учителя настал!» будет проходить по новым правилам. Так, решением оргкомитета сужены временные рамки проведения конкурса. Всего – два этапа:

1-й этап – отборочный (октябрь-декабрь);

2-й этап – региональный (январь-март 2018 года).



Региональный этап, в свою очередь, проводится в два тура – заочный и очный. По итогам заочного жюри представит итоговый протокол и рейтинговый список участников конкурса, которые примут участие в очном туре – пожалуй, самом интересном этапе проекта, в ходе которого педагоги защитят свои профессиональные концепции и проведут открытые уроки.



Оценивать конкурсантов будет компетентное жюри, которое возглавляет секретарь Камчатского регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Законодательного собрания края Валерий Раенко. В состав жюри также входят победители конкурса прошлых лет, педагогические работники, имеющие большой опыт практической и научной работы в системе образования, представители законодательных и исполнительных органов власти Камчатского края и органов местного самоуправления, общественных объединений, деятели наук.



По результатам регионального этапа партпроекта будет определен один абсолютный победитель, три лауреата: «Учитель 21 века», «Педагог 21 века», «Воспитатель 21 века» и номинанты.



Победителю вручат дипломом и денежный сертификат на 150 000 рублей. Лауреаты также будут награждены дипломами и денежными сертификатами – по 100 000 рублей каждому. Номинантам вручат дипломы и памятные подарки. Объявление результатов конкурса «Год учителя закончился, век учителя настал!» состоится на торжественной церемонии закрытия конкурса 1 марта 2018 года – в день образования Камчатского регионального отделения партии «Единая Россия».



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе Регионального исполнительного комитета регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия».