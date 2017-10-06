Строительство школы – начало

06.10.2017 11:11:29 (GMT+12)

4 октября прошла выездная рабочая встреча главы Елизовского муниципального района Романа Василевского с министром образования и науки Камчатского края Викторией Сивак.



Согласно новым Федеральным стандартам, на которые постепенно переходят российские школы, обучение детей в школе должно осуществляться в первую смену. В связи с чем, вопрос о создании новых мест в данных образовательных учреждениях должен быть решён к 2022 году.



Так как в городе Елизово проблема переполненности классов существует, перед Администрацией района стоит очень важная задача – создать комфортные условия для школьников, чтобы они имели возможность обучаться в первую смену, а во вторую могли посвятить себя дополнительному образованию и хобби. Для этих целей было принято решение восстановить недостроенный объект по улице Сопочной, и создать на его базе новую современную школу, соответствующую всем требованиям и стандартам.



«Администрацией района проделана достаточно большая работа по разработке и проведению экспертизы проектно-сметной документации на реконструкцию школы. Мы надеемся, что этот проект будет реализован, и решит проблему нехватки мест в городе Елизово», – прокомментировала министр образования и науки Виктория Сивак.



Она также добавила, что, не смотря на запуск проекта, рассматриваются и альтернативные варианты решения этой проблемы, так как строительство не сможет завершиться в ближайшее время. Для этого совместно с Администрацией обсуждается вопрос о возможности использования кабинетов в профессиональных образовательных организациях для обучения старшеклассников.



Уже был объявлен открытый аукцион на строительство новой школы. Возведение образовательного учреждения рассчитано на 18 месяцев.



«Работы начнутся уже в ноябре этого года сразу же после окончания аукциона, на который может заявиться любая компания, – рассказал глава Елизовского муниципального района Роман Василевский. – Однако мы предусмотрели залог на участие в конкурсе, чтобы на аукцион зашли организации, которые смогут осилить этот объект за столь короткое время».



Кроме того, для заблаговременного исключения большинства проблем при строительстве в настоящее время с Министерством образования и науки, Министерством строительства и другими ведомствами проводятся совещания, направленные на урегулирование отдельных вопросов, связанных с реконструкцией объекта.



Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в отделе информационного обеспечения деятельности Администрации Елизовского муниципального района.