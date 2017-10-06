В рамках профилактической операции «Отопительный сезон» на Камчатке проведено более 170 рейдов

06.10.2017 11:11:31 (GMT+12)
На Камчатке в ходе проведения профилактической операции «Отопительный сезон» проведено более 170 рейдов. Во время рейдов межведомственные группы, куда входят не только сотрудники государственного пожарного надзора и пожарно-спасательных частей, но и активисты Общероссийского народного фронта, представители местных администраций, органов социальной защиты населения посещают частные и многоквартирные дома.
Так, начиная с 1 сентября, такими группами посещено более 450 многоквартирных домов и более 600 частных жилых домов.
Гражданам, которые проживают в частных домах, должностные лица напоминают о том, что основная причина пожаров в осенне-зимний период в частном секторе – это нарушение правил пожарной безопасности при использовании печного отопления и бытовых электроприборов, неосторожность при курении, неисправность электропроводки.
Жители многоквартирных домов узнают о том, что основная причина пожаров в квартирах – это неправильная эксплуатация обогревателей, неисправность электропроводки, неосторожность при курении.
Для того чтобы люди не забыли об основных правилах пожарной безопасности, им вручаются памятки. Жильцам, которых не удается застать дома, памятки о мерах пожарной безопасности инспекторы оставляют в почтовом ящике или в калитке, ведь их должны помнить и знать все.
Самое главное: не оставляйте без внимания включенные в сеть электроприборы, не пользуйтесь неисправными обогревателями, следите за состоянием печей, не допускайте детей к играм с огнем, не курите в постели, особенно в состоянии алкогольного опьянения. Правила просты и соблюдать их не так сложно, но вот исправить последствия их несоблюдения порой бывает уже невозможно.
«Мы надеемся, что регулярное проведение профилактических мероприятий позволит стабилизировать обстановку, связанную с пожарами, и главное - не допустить гибели камчатских жителей», - отмечает государственный инспектор пожарного надзора по Камчатскому краю Жанна Музыченко.
Операция «Отопительный сезон» продолжается.
Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Камчатскому краю.
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