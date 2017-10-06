МЧС России запустило в Telegram бота-спасателя

06.10.2017 11:11:30 (GMT+12)
МЧС России запустило в мессенджере Telegram бота-спасателя, который подробно инструктирует, как вести себя при любой природной и техногенной чрезвычайной ситуации, а также в быту.
Всего описано 32 сценария безопасного поведения в случае самых разных экстремальных ситуаций – от утечки газа и пожара до землетрясения и даже цунами. Бот-спасатель под ником «Сотрудник МЧС» обучит правилам безопасного поведения и в случае транспортных, радиационных и химических аварий.
Для того чтобы бот заработал, в мессенджере Telegram достаточно набрать в строке поиска @mchs_bot. На экране мобильного устройства появится интерактивное меню, где пользователю будет предложено выбрать характер чрезвычайной ситуации, в которую он попал, - бытового, природного или техногенного характера.
В ближайшем времени разработчики планируют расширить сценарии действий при чрезвычайных ситуациях, а также перевести их на некоторые языки мира.
Все инструкции, которые дает «мобильный спасатель» основаны на рекомендациях спасателей МЧС России.
Бот-спасатель позволит повысить уровень знаний населения в области гражданской обороны, пожарной безопасности и безопасности на водных объектах, а вследствие этого, сохранить их жизнь и здоровье.
Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Камчатскому краю.
|От первого звонка до выпускного бала 2016: Год провинции Хэйлунцзян на «Полуострове Камчатка» 2016: Год шахмат на «Полуострове Камчатка»
|Президент Премьер-министр Единая Россия
|Полпред Минвостокразвития Наш депутат
|Старая версия сайта
«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
Выходит с 1 июня 2005 г.
Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.
Адрес редакции: 683031, г. Петропавловск-Камчатский, проспект Карла Маркса, дом 29/1, офис 517.
Телефон: +7 (4152) 25-22-03, e-mail: poluostrov-k@mail.ru
Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о перерегистрации СМИ Эл № ФС 77-68241 от 27 декабря 2016 г.
Любое использование материалов без письменного разрешения редакции запрещено.
16+