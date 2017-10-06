МЧС России запустило в Telegram бота-спасателя

06.10.2017 11:11:30 (GMT+12)

МЧС России запустило в мессенджере Telegram бота-спасателя, который подробно инструктирует, как вести себя при любой природной и техногенной чрезвычайной ситуации, а также в быту.



Всего описано 32 сценария безопасного поведения в случае самых разных экстремальных ситуаций – от утечки газа и пожара до землетрясения и даже цунами. Бот-спасатель под ником «Сотрудник МЧС» обучит правилам безопасного поведения и в случае транспортных, радиационных и химических аварий.



Для того чтобы бот заработал, в мессенджере Telegram достаточно набрать в строке поиска @mchs_bot. На экране мобильного устройства появится интерактивное меню, где пользователю будет предложено выбрать характер чрезвычайной ситуации, в которую он попал, - бытового, природного или техногенного характера.



В ближайшем времени разработчики планируют расширить сценарии действий при чрезвычайных ситуациях, а также перевести их на некоторые языки мира.



Все инструкции, которые дает «мобильный спасатель» основаны на рекомендациях спасателей МЧС России.



Бот-спасатель позволит повысить уровень знаний населения в области гражданской обороны, пожарной безопасности и безопасности на водных объектах, а вследствие этого, сохранить их жизнь и здоровье.



Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Камчатскому краю.