В Милькове сегодня

06.10.2017 11:20:14 (GMT+12)

ФОТО: http://poluostrov-kamchatka.ru/pknews/photos/detail.php?ID=6161



В Милькове сегодня облачно с прояснениями. Ночью было морозно, а ранним утром такой густой туман укутывал село, что соседних домов видно не было, лишь жёлтые глаза фонарей едва-едва были видны в бело-сине-серой пелене... Но туман рассеялся, и из-за Валагинского хребта выкатилось Солнце - ещё яркое почти по летнему, но уже совсем не жаркое. Ветра нет, осадков тоже не наблюдается. Хотя, кто его знает, чего ждать в течение дня - погода, как девушка, непостоянная, неожиданная, непредсказуемая. Всем хорошей, весёлой пятницы!



Фото: Елена ЛАБЗОВА.