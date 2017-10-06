В Коряках сегодня

06.10.2017 10:46:28 (GMT+12)

В Коряках сегодня хорошая погода, веет слабый, порывами до умеренного ветер, температура воздуха +7.



В Доме культуры села Коряки состоится вечер, посвящёный Дню пожелого человека, начало в 18:00.



Всем хорошей пятницы и настроения!



Фото: Максим БОДА.



