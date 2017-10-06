Стоп мошенник!

06.10.2017 09:26:54 (GMT+12)
Мероприятие состоялось в группе дневного пребывания Центра социального обслуживания населения Петропавловска-Камчатского в рамках профилактической акции «Стоп мошенники».
Пресс-секретарь УМВД России по Камчатскому краю майор внутренней службы Алевтина Иванова рассказала истории камчатцев, попавшихся на уловки злоумышленников, привела примеры наиболее распространенных методов обмана, а также ответила на вопросы. Пожилые люди сетовали на обилие звонков и смс от мошенников, но отметили, что не доверяют незнакомцам и прекращают с ними общение.
Алевтина Анатольевна передала участникам встречи памятки о том, как уберечь себя от подобных преступлений и призвала делиться приобретенными знаниями не только со своими знакомыми-ровесниками, но и с детьми и внуками. Согласно статистике молодые люди тоже регулярно становятся жертвами обмана на просторах всемирной паутины.
Пенсионеры поблагодарили полицейских за предоставленную возможность пообщаться в неформальной домашней обстановке и подарили правоохранителям сделанного одной из рукодельниц коллектива ангела, как символ защиты и покровительства.
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