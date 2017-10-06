«Шагающий автобус» на дорогах в Петропавлоске-Камчатском

06.10.2017 09:25:03 (GMT+12)

Сотрудниками Госавтоинспекции Камчатского края проведены прогулки с младшими школьниками «Шагающий автобус». Первоклассники внимательно слушали наставления, как правильно переходить дорогу по регулируемому пешеходному переходу и как избежать опасностей, подстерегающих их на проезжей части.



Чтобы научить детей безопасному поведению, сотрудники ГИБДД активно работают с образовательными учреждениями. Они беседуют с юными школьниками, показывают тематические мультфильмы или видеоролики, рассказывают, как не попасть в беду на дороге. Отвечая на вопросы и участвуя в разнообразных конкурсах на знание ПДД, дети в основном показывают хорошие знания Правил. Однако ребята далеко не всегда применяют их, когда выходят на дорогу. Они часто ленятся идти до «зебры» и забывают убеждаться в своей безопасности.



Во многом так происходит из-за дурного примера, который им каждый день подают взрослые пешеходы-нарушители. Нередко бывают такие ситуации: инспектор беседует со школьницей, перебежавшей дорогу в 30-ти метрах от пешеходного перехода, а в этот момент взрослый мужчина делает то же самое. Ребёнок видит это и показывает: «Вот! Здесь же все переходят!»



Поэтому очень важно напомнить детям о правилах безопасного поведения на дороге.

Госавтоинспекция призывает пешеходов соблюдать правила дорожного движения - как для своей безопасности, так и для благополучия детей, которые на них смотрят. Родителей просят провести с детьми дополнительные беседы о дорожной безопасности и обсудить основные маршруты, чтобы спокойнее ждать ребёнка из школы.



Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Камчатскому краю

