Обзор «Российской газеты» за 6 октября 2017 года

06.10.2017 06:08:03 (GMT+12)

Только в «РГ»

Право — наваждение

Опубликован приказ МВД о поправках в регламенты по регистрационной и экзаменационной деятельности

Владимир Баршев

Сегодня «Российская газета» публикует приказ МВД России о новых изменениях в регламенты по регистрации транспорта и по проведению экзаменов на право управления.

Этот документ будет полезен большинству водителей. Ведь, согласно ему, вводятся нормы, которые касаются взаимодействия с ГИБДД через электронные услуги, а также через многофункциональные центры, которые, по идее, призваны убрать пробки из подразделений Госавтоинспекции. Приказ определяет порядок и сроки обмена прав через многофункциональные центры

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Интернет

Коммуналка уходит в «электронку»

Дан старт полноценной работе ГИС ЖКХ

Татьяна Шадрина

Уже можно требовать от своей управляющей компании создания вашего личного кабинета в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ). Как работает такой «коммунальный» кабинет, какие функции в нем есть, об этом «РГ» рассказал замминистра минкомсвязи Михаил Евраев.

Интервью на 6 полосе.



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Рынок труда

Дорогие старики

Пожилые люди в России обеспечивают 12 триллионов рублей потребительского спроса

Марина Гусенко

Число пенсионеров в России в ближайшее десятилетие будет стремительно расти. К 2025 году доля пожилых людей в нашей стране дойдет до 27 процентов. А к 2035 году их будет больше, чем работающих. Впрочем, это общемировой тренд, и бояться этого не следует, да и вклад пожилых в экономику очень весом и производительность труда выше. У тех, кому еще нет тридцати лет, производительность труда ниже, чем у тех, кто старше 55—60 лет

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Транспорт

Передайте вилку

Электромобилям в России предрекли взрывной рост спроса в течение десяти лет

Александра Воздвиженская

Спрос на электромобили в России, а также на гибриды, у которых есть возможность подзаряжаться через сеть, к 2030 году вырастет в несколько тысяч раз — до 200—300 тысяч единиц. Сейчас ежегодные продажи едва дотягивают до сотни штук. Грядущий высокий спрос на «зеленое» авто повысит потребность в электроэнергии и заправках, что, вероятно, позволит электромобилям наконец вырваться из рамок крупных городов.

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Жилье

Обманули под ремонт

На рынке недвижимости появился новый вид мошенничества

Ирина Жандарова

Новый вид мошенничества на рынке недвижимости выявила Федеральная нотариальная палата. Продавец квартиры получает деньги, а спустя пару месяцев подает в суд о признании сделки недействительной, ссылаясь на психическое расстройство. Ему возвращается квартира, в которой новый владелец уже успел сделать ремонт.

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Интервью

Робот подождет

Владимир Капустин: От ультразвука в онкологии отказываться недопустимо

Ирина Краснопольская

В Иркутске прошла очередная японская онкологическая школа. На нее съехались специалисты из разных регионов России. Проводились показательные операции, мастер-классы. Было заметно, что и японские, и российские специалисты особое внимание уделяют использованию УЗИ для диагностики онкологических заболеваний. Почему? Об этом обозреватель «РГ» беседует с участником школы, доктором медицинских наук, заведующим отделением Московской городской онкологической больницы № 62, доктором медицинских наук Владимиром Капустиным.

Интервью на 11 полосе.



Интервью

Кино выходит в космос

Режиссер «Салюта-7» Клим Шипенко о влиянии «Гравитации»

Альфонсо Куарона и конкуренции с Голливудом

На следующей неделе в прокат выходит «Салют-7» — история, казалось бы, безнадежной миссии спасения потерявшей управление космической станции в 1985 году. Фильм основан на реальных событиях, и у играющих здесь главные роли Владимира Вдовиченкова и Павла Деревянко есть реальные прототипы — героические космонавты Владимир Джанибеков и Виктор Савиных. Впрочем, фамилии у персонажей в фильме иные, потому что авторы не скрывают, что допустили много вольностей личного характера в пересказе истории. Ровно также было, кстати, и в еще одном «космическом» фильме, выходившем в прокат в этом году — «Времени первых» о первом выходе человека в открытый космос. У двух картин вообще немало точек пересечения — и от сравнений уйти не удастся даже при всем желании. Впрочем, режиссер «Салюта-7» Клим Шипенко этих сравнений не боится и в интервью «Российской газете» рассказывает, почему он уверен, что справился с задачей лучше своих предшественников.

Интервью на 12 полосе.



Интервью

В меню — корейское

Завтра сборная России сыграет с одной из ведущих азиатских сборных

Илья Зубко, Артур Нанян

7 октября в Москве на домашнем стадионе ЦСКА наша сборная сыграет с Южной Кореей — в последний раз эти команды встречались на групповом этапе чемпионата мира-2014. Ну а 10 октября в Казани россиян ждет спарринг с Ираном. Накануне этих поединков корреспонденты «РГ» поговорили с полузащитником питерского «Зенита» Александром Ерохиным, который за последний год стал одним из ключевых игроков сборной России.

Интервью на 15 полосе.



Интервью

Мячи в разрезе

Знаменитый тренер Анатолий Бышовец — о борьбе в чемпионате России

и игре наших клубов в Лиге чемпионов

Артур Нанян

В российской футбольной Премьер-лиге (РФПЛ) наступила двухнедельная пауза. Связана она с проведением отборочных матчей чемпионата мира-2018. В РФПЛ проведено уже 12 туров — достаточный срок, чтобы сделать кое-какие выводы. Помог нам в этом заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер СССР, который приводил сборную СССР к победе на Олимпиаде-1988, Анатолий Бышовец.

Интервью на 15 полосе.



("Российская газета").