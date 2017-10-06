Камчатский метеокомментарий, 6 октября (279/86)

06.10.2017 05:41:51 (GMT+12)

Камчатский метеокомментарий, 6 октября (279/86)

В 5.30 в Петропавловске-Камчатском было +4°C, переменная облачность, ветер западный, северо-западный, 5 м/с, атмосферное давление: 744 мм рт. ст., относительная влажность 81%.

Предварительный прогноз:

Утро: +4°С, облачно с прояснениями, без осадков.

День: +8°С, облачно с прояснениями, без осадков.

Вечер: +9°С, переменная облачность, возможен небольшой дождь.

Геомагнитная обстановка: 6 — 9 часов — нет заметных возмущений; 9 — 21 час — небольшие возмущения; 21 — 24 часа — нет заметных возмущений.

Долгота светового дня:  11’16’’ (-4”).

Луна: полнолуние.

Народ приметил: Именины у Поликсении и Ираиды. Поликсения с реческого, - "очень гостеприимная". Ираида (греч.) - "героическая".

Хорьки и куницы до срока меняют летний мех на зимний - к ранней зиме.
  
Всегда Ваш,

Валерий КРЫЛОВ,
метеокомментатор «ПК».

На снимке: Камчатка (вид из космоса),  6 октября, 5.15 (кмч).

Подготовлено при поддержке проекта «Эпицентр».

«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.

Выходит с 1 июня 2005 г.

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