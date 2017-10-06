Камчатский метеокомментарий, 6 октября (279/86)

06.10.2017 05:41:51 (GMT+12)

В 5.30 в Петропавловске-Камчатском было +4°C, переменная облачность, ветер западный, северо-западный, 5 м/с, атмосферное давление: 744 мм рт. ст., относительная влажность 81%.



Предварительный прогноз:



Утро: +4°С, облачно с прояснениями, без осадков.



День: +8°С, облачно с прояснениями, без осадков.



Вечер: +9°С, переменная облачность, возможен небольшой дождь.



Геомагнитная обстановка: 6 — 9 часов — нет заметных возмущений; 9 — 21 час — небольшие возмущения; 21 — 24 часа — нет заметных возмущений.



Долгота светового дня: 11’16’’ (-4”).



Луна: полнолуние.



Народ приметил: Именины у Поликсении и Ираиды. Поликсения с реческого, - "очень гостеприимная". Ираида (греч.) - "героическая".



Хорьки и куницы до срока меняют летний мех на зимний - к ранней зиме.



Всегда Ваш,



Валерий КРЫЛОВ,

метеокомментатор «ПК».



На снимке: Камчатка (вид из космоса), 6 октября, 5.15 (кмч).



Подготовлено при поддержке проекта «Эпицентр».



