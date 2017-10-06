Доброе утро, Камчатка! Egunon!

06.10.2017 05:16:33 (GMT+12)

Сегодня пятница, 6 октября 2017 года. По старому стилю 23 сентября.



Зачатие честно́го, славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Прославление свт. Иннокентия, митр. Московского (1977).



Прпп. жен Ксанфиппы и Поликсении (109). Мц. Ираиды девы (ок. 308). Мчч. Андрея, Иоанна и чад Иоанновых Петра и Антонина (IX).



Сщмч. Иоанна Панкратовича пресвитера (1937).



Словенской иконы Божией Матери (1635).



По мусульманскому календарю — 16 мухаррама [I] 1439 г. хиджры



По еврейскому календарю — 16 тишрея 5778 года.



ЕСТЬ ПОВОД



Всемирный день охраны мест обитаний.



Всемирный день улыбки.



День российского страховщика.



День архивиста Беларуси.



День памяти в Туркменистане.



День армии Египта.



6 ОКТЯБРЯ В ИСТОРИИ



1889 В Париже открылось ночное кабаре «Мулен Руж».



1927 Началась эра звукового кино - состоялась премьера первого звукового фильма - «Певец джаза».



1952 XIX съезд КПСС принял директивы пятого пятилетнего плана развития народного хозяйства.



1977 Состоялся первый полет истребителя МиГ-29.



2010 Вышло фото- и видео приложение Instagram.



РОДИЛИСЬ В ЭТОТ ДЕНЬ



1773 Луи-Филипп, I король Франции (1830-1848), последний французский монарх, носивший титул короля.



1866 Реджинальд Фессенден, канадский и американский изобретатель.



1887 Шарль Ле Корбюзье, французский архитектор и теоретик архитектуры, художник.



1900 Верико Анджапаридзе, советская и грузинская актриса театра и кино, народная артистка СССР.



1914 Тур Хейердал, норвежский путешественник, этнограф и археолог.



1940 Юозас Будрайтис, советский и литовский актер театра и кино, народный артист Литвы.



1943 Александр Шилов советский и российский художник, график, академик, народный художник СССР.



Смотрите также сегодняшний «Камчатский метеокомментарий» на нашем сайте.



«Полуостров Камчатка» желает Вам хорошего дня и хорошего настроения!



С уважением,



Спартак ЗУРБИЛЛО, архивариус «ПК».



(Использованы материалы сайта http://www.calend.ru и не только они).



