Доброе утро, Камчатка! Egunon!

06.10.2017 05:16:33 (GMT+12)

Доброе утро, Камчатка! Egunon!

Сегодня пятница, 6 октября 2017 года. По старому стилю 23 сентября.

Зачатие честно́го, славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Прославление свт. Иннокентия, митр. Московского (1977).

Прпп. жен Ксанфиппы и Поликсении (109). Мц. Ираиды девы (ок. 308). Мчч. Андрея, Иоанна и чад Иоанновых Петра и Антонина (IX).

Сщмч. Иоанна Панкратовича пресвитера (1937).

Словенской иконы Божией Матери (1635).

По мусульманскому календарю — 16 мухаррама [I] 1439 г. хиджры

По еврейскому календарю — 16 тишрея 5778 года.

ЕСТЬ ПОВОД

Всемирный день охраны мест обитаний.

Всемирный день улыбки.

День российского страховщика.

День архивиста Беларуси.

День памяти в Туркменистане.

День армии Египта.

6 ОКТЯБРЯ В ИСТОРИИ

1889  В Париже открылось ночное кабаре «Мулен Руж».

1927  Началась эра звукового кино - состоялась премьера первого звукового фильма - «Певец джаза».

1952  XIX съезд КПСС принял директивы пятого пятилетнего плана развития народного хозяйства.

1977  Состоялся первый полет истребителя МиГ-29.

2010  Вышло фото- и видео приложение Instagram.

РОДИЛИСЬ В ЭТОТ ДЕНЬ

1773  Луи-Филипп, I король Франции (1830-1848), последний французский монарх, носивший титул короля.  

1866  Реджинальд Фессенден, канадский и американский изобретатель.  

1887 Шарль Ле Корбюзье, французский архитектор и теоретик архитектуры, художник.

1900  Верико Анджапаридзе, советская и грузинская актриса театра и кино, народная артистка СССР.  

1914  Тур Хейердал, норвежский путешественник, этнограф и археолог.  

1940 Юозас Будрайтис, советский и литовский актер театра и кино, народный артист Литвы.  

1943  Александр Шилов советский и российский художник, график, академик, народный художник СССР.  

Смотрите также сегодняшний «Камчатский метеокомментарий» на нашем сайте.

«Полуостров Камчатка» желает Вам хорошего дня и хорошего настроения!

С уважением,

Спартак ЗУРБИЛЛО, архивариус «ПК».

(Использованы материалы сайта http://www.calend.ru и не только они).

«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.

Выходит с 1 июня 2005 г.

Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.

Адрес редакции: 683031, г. Петропавловск-Камчатский, проспект Карла Маркса, дом 29/1, офис 517.

Телефон: +7 (4152) 25-22-03, e-mail: poluostrov-k@mail.ru

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