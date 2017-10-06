Доброе утро, Камчатка! Egunon!

06.10.2017 05:16:33 (GMT+12)
Сегодня пятница, 6 октября 2017 года. По старому стилю 23 сентября.
Зачатие честно́го, славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Прославление свт. Иннокентия, митр. Московского (1977).
Прпп. жен Ксанфиппы и Поликсении (109). Мц. Ираиды девы (ок. 308). Мчч. Андрея, Иоанна и чад Иоанновых Петра и Антонина (IX).
Сщмч. Иоанна Панкратовича пресвитера (1937).
Словенской иконы Божией Матери (1635).
По мусульманскому календарю — 16 мухаррама [I] 1439 г. хиджры
По еврейскому календарю — 16 тишрея 5778 года.
ЕСТЬ ПОВОД
Всемирный день охраны мест обитаний.
Всемирный день улыбки.
День российского страховщика.
День архивиста Беларуси.
День памяти в Туркменистане.
День армии Египта.
6 ОКТЯБРЯ В ИСТОРИИ
1889 В Париже открылось ночное кабаре «Мулен Руж».
1927 Началась эра звукового кино - состоялась премьера первого звукового фильма - «Певец джаза».
1952 XIX съезд КПСС принял директивы пятого пятилетнего плана развития народного хозяйства.
1977 Состоялся первый полет истребителя МиГ-29.
2010 Вышло фото- и видео приложение Instagram.
РОДИЛИСЬ В ЭТОТ ДЕНЬ
1773 Луи-Филипп, I король Франции (1830-1848), последний французский монарх, носивший титул короля.
1866 Реджинальд Фессенден, канадский и американский изобретатель.
1887 Шарль Ле Корбюзье, французский архитектор и теоретик архитектуры, художник.
1900 Верико Анджапаридзе, советская и грузинская актриса театра и кино, народная артистка СССР.
1914 Тур Хейердал, норвежский путешественник, этнограф и археолог.
1940 Юозас Будрайтис, советский и литовский актер театра и кино, народный артист Литвы.
1943 Александр Шилов советский и российский художник, график, академик, народный художник СССР.
Смотрите также сегодняшний «Камчатский метеокомментарий» на нашем сайте.
«Полуостров Камчатка» желает Вам хорошего дня и хорошего настроения!
С уважением,
Спартак ЗУРБИЛЛО, архивариус «ПК».
(Использованы материалы сайта http://www.calend.ru и не только они).
|От первого звонка до выпускного бала 2016: Год провинции Хэйлунцзян на «Полуострове Камчатка» 2016: Год шахмат на «Полуострове Камчатка»
|Президент Премьер-министр Единая Россия
|Полпред Минвостокразвития Наш депутат
|Старая версия сайта
«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
Выходит с 1 июня 2005 г.
Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.
Адрес редакции: 683031, г. Петропавловск-Камчатский, проспект Карла Маркса, дом 29/1, офис 517.
Телефон: +7 (4152) 25-22-03, e-mail: poluostrov-k@mail.ru
Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о перерегистрации СМИ Эл № ФС 77-68241 от 27 декабря 2016 г.
Любое использование материалов без письменного разрешения редакции запрещено.
16+