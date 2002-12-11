Прокуроратура разъясняет: Особенности работы в режиме ненормированного рабочего дня

05.10.2017 22:59:58 (GMT+12)

Особенностью режима ненормированного рабочего дня является характер работы, при котором эпизодически работника могут привлекать к работе за пределами обычного рабочего времени ст. 101 Трудового кодекса Российской Федерации (далее – ТК РФ).



Условие о работе в режиме ненормированного рабочего дня должно быть обязательно закреплено в трудовом договоре с работником, а перечень должностей с таким режимом устанавливается коллективным договором, соглашениями или локальным нормативным актом, принимаемым с учетом мнения представительного органа работников.



Кроме того, при работе на условиях неполного рабочего времени ненормированный рабочий день может быть установлен, только если работник трудится неполную рабочую неделю, но полный рабочий день (смену) (ч. 2 ст. 57, ст. 101 ТК РФ).



Для привлечения к такой работе достаточно распоряжения работодателя, дополнительного согласия работника не требуется. При этом трудовое законодательство Российской Федерации не регламентирует порядок такого распоряжения - письменно оно дается или устно.

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ривлечь к работе могут как до начала рабочего дня, так и после его окончания. Законодательство также не ограничивает продолжительность переработки при ненормированном рабочем дне. Однако нужно учитывать, что работа за пределами нормальной продолжительности рабочего времени не должна превращаться в систему. То есть привлечение к работе в дополнительные часы возможно только эпизодически и в случаях, когда это действительно необходимо.



Необходимо обратить внимание на то, что работодатель вправе привлекать работников с ненормированным рабочим днем к работе за пределами обычного рабочего времени только для выполнения работ, обусловленных трудовым договором, и не может поручать иную работу.



При злоупотреблении работодателем правом на привлечение к работе в рамках ненормированного рабочего дня работник можете обратиться в инспекцию по труду или в суд. Если выяснится, что переработки имеют системный характер, то трудовая инспекция или суд могут признать такую работу сверхурочной и обязать работодателя выплатить соответствующую компенсацию. Первые два часа сверхурочной работы оплачиваются не менее чем в полуторном, а последующие - не менее чем в двойном размере, если более выгодные условия не установлены самим работодателем. Если вас привлекли к работе в выходной и праздничный день, все отработанное время оплачивается не менее чем в двойном размере (ч. 1, 3 ст. 152, ч. 1 - 3 ст. 153, ч. 2 ст. 352, ст. 356, ч. 1 ст. 391 ТК РФ).



Режим ненормированного рабочего дня не означает для работников, что на них не распространяются правила, определяющие время начала и окончания работы. Такие работники на общих основаниях освобождаются от работы в праздничные и выходные дни. То есть привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни возможно исключительно на общих условиях с повышенной оплатой отработанного времени не менее чем в двойном размере. По желанию работника взамен ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае оплачивается в одинарном размере только работа в выходной или нерабочий праздничный день (ст. ст. 113, ч. 1, 3, 4 ст. 153 ТК РФ).



Переработка компенсируется предоставлением дополнительных дней к отпуску. Продолжительность данного отпуска не может составлять менее трех календарных дней, если большая продолжительность не установлена на локальном уровне организации (ст. ст. 116, 119 ТК РФ; п. 3 Правил, утв. Постановлением Правительства РФ от 11.12.2002 № 884).









