Договор с подвохом

05.10.2017 22:56:23 (GMT+12)

Заместитель прокурора Камчатского края Куликов М.В. утвердил обвинительное заключение по уголовному делу, расследованному следователем следственного отделения УФСБ России по Камчатскому краю в отношении жительницы г. Петропавловска-Камчатского, зарегистрированной в качестве индивидуального предпринимателя, 1971 года рождения, разведенной, имеющей на иждивении двоих несовершеннолетних детей.



Она обвиняется в совершении пяти эпизодов преступлений, предусмотренных частями 2 и 3 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину и в крупном размере.



По версии следствия, женщина предлагала жителям Камчатского края приобрести в их собственность и за их денежные средства комнату или квартиру в доме, признанном аварийным, с дальнейшим гарантированным получением взамен данной комнаты в рамках реализуемой Правительством Камчатского края государственной программы – «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края на 2014 – 2018 гг.», квартиры в новом доме в г. Петропавловске-Камчатском.



При этом она каких-либо действий в интересах доверителей не совершала, а передавала потерпевшим изготовленные ей при неустановленных обстоятельствах документы от имени должностных лиц Правительства Камчатского края, свидетельствующие о предоставлении в собственность потерпевших квартир в аварийных домах.



Кроме того, получив поручение одного из доверителей на представление ее интересов в суде по иску к администрации Петропавловск-Камчатского городского округа, а также вознаграждение за выполнение поручения, изготовила решение от имени несуществующего судьи городского суда о рассмотрении иска, которое передала потерпевшей.



Всего жертвами мошенницы стали пять жителей Камчатского края, от которых она получила денежные средства в сумме 2 162 000 рублей, а взятые на себя обязательства не выполнила и к их выполнению не приступила.



Ранее женщина неоднократно привлекалась к уголовной ответственности за совершение мошеннических действий, в том числе ей назначалось наказание в виде реального лишения свободы.



В ходе предварительного следствия собрано достаточно доказательств совершенных ею преступлений, в связи с чем уголовное дело направлено в Петропавловск-Камчатский городской суд для рассмотрения по существу.



Санкция статьи наиболее тяжкого преступления предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 100 до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 1 года до 3 лет, либо принудительными работами на срок до 5 лет с ограничением свободы на срок до 2 лет или без такового, либо лишением свободы на срок до 6 лет со штрафом в размере до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 6 месяцев либо без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового.



Наталья ГУДИНА, и. о. старшего помощника прокурора Камчатского края по взаимодействию со СМИ, общественностью и правовому обеспечению

