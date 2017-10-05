Бонни и Клайд по-камчатский

05.10.2017 22:54:45 (GMT+12)

Заместителем прокурора города Иволгой А.А. утверждено обвинительное заключение и для рассмотрения в суд направлено уголовное дело по обвинению двух граждан (супругов) в совершении преступления, предусмотренном ч.2 ст.162 УК РФ (разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, совершенный группой лиц по предварительному сговору).



Изучением уголовного дела установлено, что мужчина и женщина решили совершить нападение на продавца магазина «Макс», расположенного в г. Петропавловске-Камчатском, в целях хищения денежных средств, о наличии которых достоверно знала супруга, так как ранее работала в данном магазине.



Реализуя задуманное, супруги, с целью исключения возможности быть узнанными потерпевшей, приискав шапку, которую разрезали пополам, изготовили себе две маски для лица, после чего надев две куртки, а также взяв пару перчаток с целью исключения возможности оставления отпечатков следов рук, проникли в магазин, где совершили нападение на продавца магазина и хищение денежных средств в сумме более 80 000 рублей и скрылись с места совершения преступления.



За данное преступление уголовным законом предусмотрена ответственность в виде наказания вплоть до десяти лет лишения свободы.



Наталья ГУДИНА, и. о. старшего помощника прокурора

Камчатского края по взаимодействию

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