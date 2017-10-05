Наркотики на улицах города

05.10.2017 22:52:34 (GMT+12)
Поздно вечером 4 октября на пр. 50 лет Октября в Петропавловске-Камчатском сотрудники патрульно-постовой службы полиции обратили внимание на гражданина, который по внешним признакам находился в состоянии опьянения. В ходе личного досмотра при себе у доставленного в городское Управление МВД 41-летнего мужчины оказался пакетик с порошком.
Согласно результатам исследования, проведенного специалистами экспертно-криминалистического центра УМВД России по Камчатскому краю, изъятое вещество является синтетическим наркотиком, его общий вес составляет 0,09 грамма (значительный размер).
Задержанный привлечен к административной ответственности по ст. 6.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях «Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ».
В отношении злоумышленника отделом дознания УМВД России по г. Петропавловску-Камчатскому возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 1 ст. 228 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».
Мерой пресечения ему избрана подписка о невыезде.
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