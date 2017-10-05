Константин Слыщенко и Андрей Воровский поздравили коллектив Петропавловской школы №33 с Днем учителя

05.10.2017 19:19:18 (GMT+12)

Педагогов учреждения с профессиональным праздником поздравили депутат Государственной Думы Константин Слыщенко и секретарь Петропавловск-Камчатского местного отделения партии «Единая Россия», заместитель председателя Городской Думы Андрей Воровский. Обращаясь к присутствующим, Константин Слыщенко отметил, что профессия учителя – это тяжелый труд и огромная ответственность. «Вы растите наших детей, становясь для них второй семьей, примером для подражания. Вы делитесь с ними своими знаниями и умениями и именно от вас зависит какое поколение придет нам на смену. Камчатские педагоги - это наша гордость. Многие из них неоднократно становились финалистами и победителями престижных всероссийских конкурсов. Мы уверены, что интеллектуальный потенциал нашего полуострова в надежных руках профессионалов», - сказал Константин Слыщенко.



Андрей Воровский, поздравляя педагогов, подчеркнул, что камчатские учителя успешно осваивают новые учебные программы. «Современные методы работы приносят положительные результаты, но никакие нововведения не заменят теплоты, педагогического таланта, понимания и отзывчивости. Благодаря вам в Петропавловске подрастает новое, замечательное поколение активных, творческих, амбициозных ребят. Это ваш вклад в будущее региона и всей страны», - сказал он.



Отметим, что по данным министерства образования и науки Российской Федерации, школа № 33 вошла в топ-500 самых сильных школ страны.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе Регионального исполнительного комитета регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия».