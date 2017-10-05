День Учителя отмечают в Камчатском крае

05.10.2017 19:19:18 (GMT+12)
5 октября во всех образовательных учреждениях Камчатского края проходят торжественные мероприятия, посвященные Дню Учителя.
В праздничных мероприятиях приняли участие Председатель Камчатского регионального совета сторонников Партии «Единая Россия», депутат Законодательного Собрания Андрей Стуков, сторонники Партии, депутаты Городской думы Петропавловск-Камчатского городского округа Василий Кнерик и Андрей Терехов.
Андрей Стуков от имени и по поручению Председателя Законодательного Собрания Камчатского края, Секретаря Камчатского регионального отделения Партии «Единая Россия» Валерия Федоровича Раенко за многолетний добросовестный труд, и в честь профессионального праздника – Дня учителя вручил Почетные грамоты и Благодарственные письма Законодательного Собрания Камчатского края педагогам.
«Дорогие педагоги! Позвольте Вас поздравить с Вашим праздником! Мы доверяем самое дорогое что у нас есть – своих детей. Вы не только даете знания, но и ежедневно дарите частичку своей души каждому своему ученику. Мы от всей души желаем Вам крепкого здоровья, семейного благополучия, удачи, талантливых учеников и благодарных родителей. Всего Вам самого наилучшего!», - сказал Андрей Стуков.
Свои искренние и теплые поздравления любимым учителям подарили и ученики: они рассказывали стихи, исполняли музыкальные и творческие номера.
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