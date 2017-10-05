На полуострове стартовал эколого-просветительский автопробег "Камчатка заповедная"

05.10.2017 19:19:18 (GMT+12)

Первыми слушателями цикла тематических лекций в рамках автопробега стали ученики школ п. Термальный и п. Паратунка – более 180 человек. Для них провели занятия специалисты особо охраняемых природных территорий (ООПТ) Камчатского края – природного парка "Вулканы Камчатки", Командорского и Кроноцкого заповедников.



В течение двух дней, 3 и 4 октября, в образовательных учреждениях было проведено 9 занятий. Специалисты природоохранных учреждений познакомили ребят с удивительной и прекрасной природой родного края, рассказали о том, для каких целей создаются заповедники, национальные и природные парки и другие категории ООПТ, а также какие из них представлены в нашем регионе. Сотрудники природного парка "Вулканы Камчатки" посвятили свои выступления важному событию в истории заповедного дела России – столетию ООПТ. Учащиеся 1 и 3 классов и 7 и 8 классов узнали много фактов из истории российской системы ООПТ: о создании в 1917 году первого российского заповедника – Баргузинского, развитии заповедного дела в нашей стране на протяжении столетия, важном значении ООПТ в современном мире.



По традиции в завершении тематических встреч для ребят проводились викторины. За правильные ответы ребята получали в качестве приза памятные сувениры от природного парка "Вулканы Камчатки" и Ассоциации ООПТ Камчатского края.

"В этом году автоэкспедиция "Камчатка заповедная" проводится уже в седьмой раз. Приятно, что нас каждый раз с нетерпением ждут ученики, учителя и завучи. Они понимают, что именно люди, которые непосредственно работают в природоохранной системе, могут лучше рассказать об особо охраняемых природных территориях, поделиться опытом," – отметил начальник отдела экологического просвещения, рекреации и мониторинга природного парка "Вулканы Камчатки" Глеб ПАРУНОВ.



Следующий этап автопробега запланирован на 23-27 октября 2017 года. Сотрудники ООПТ Камчатского края отправятся в Усть-Камчатский и Быстринский районы и посетят образовательные учреждения поселков Ключи и Козыревск, сел Эссо и Анавгай, а также выступят перед военнослужащими в одной из воинских частей поселка Ключи.



Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в пресс-службе природного парка «Вулканы Камчатки».

