«Камчатскэнерго» взыскало с должников более 200 млн рублей

05.10.2017 19:19:17 (GMT+12)

Юристы ПАО «Камчатскэнерго» (входит в Группу «РусГидро») с января по сентябрь 2017 года подали 4762 иска о взыскании с жителей края долгов за свет и тепло. С учетом ранее поданых исков, на рассмотрении в судах находилось 12946 исков на общую сумму 425,5 млн. рублей. Полностью удовлетворено 6627 исков на сумму 214,5 млн рублей. Не дожидаясь принудительного исполнения решений суда, 187 жителей края расплатились с энергетиками. Исполнительные листы в отношении остальных должников будут переданы в службу судебных приставов.



Претензионно-исковая работа - одно из важных и действенных направлений в борьбе с наращиванием населением задолженности за энергоресурсы. Сейчас порядок взыскания долгов существенно упрощен. По заявлению кредитора мировой судья выносит судебный приказ и извещает стороны о принятом решении. Затем в кратчайшие сроки энергокомпания направляет приказ в службу судебных приставов, которые начинают работу по взысканию задолженности.



Пристав-исполнитель имеет право наложить арест на банковские счета, заработную плату, пенсию и стипендию должника. Кроме того, неплательщикам могут запретить любые регистрационные действия с недвижимостью и автотранспортом, а также ограничить выезд за пределы страны.



«Камчатскэнерго» напоминает, что избежать судебных разбирательств должники могут, заключив соглашение о реструктуризации. С каждым абонентом компания ведет индивидуальную работу: рассрочка рассчитывается исходя из суммы долга, и возможностей гражданина ее погасить.



Многомиллионные долги ставят под угрозу выполнение энергетиками работ по ремонту и модернизации оборудования. Это может привести к снижению надежности энергоснабжения и рискам аварийных отключений электроэнергии, в том числе и социально значимых объектов.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в ПАО «Камчатскэнерго».

