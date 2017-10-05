Владимир Илюхин поздравил камчатских педагогов с профессиональным праздником

05.10.2017 19:19:16 (GMT+12)

Торжественное мероприятие, посвящённое Дню учителя, состоялось в краевом центре в Камчатском театре драмы и комедии. Работников педагогического труда с профессиональным праздником поздравил Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин.



«Этот осенний день – прекрасный повод напомнить каждому из нас о ценности и важности вашей удивительной профессии. Вы дарите детям знания, знакомите их с огромным миром увлекательных и полезных вещей, без которых невозможно представить жизнь современного человека. Но самое главное – вы отдаёте каждому частичку своего сердца, - сказал Владимир Илюхин. – Слова особой признательности хочу адресовать сегодня ветеранам педагогической отрасли. Высокий профессионализм, мудрость и терпение – бесценный дар, которым вы щедро делитесь с новыми поколениями педагогов. Благодарю всех за ежедневный самоотверженный труд, требующий высочайшей ответственности, чуткости и умения находить верные решения в самых сложных ситуациях. С праздником!»



Глава региона вручил лучшим учителям государственные награды за заслуги в педагогической и воспитательной деятельности и многолетний добросовестный труд. Так, звание Заслуженный учитель России получили двое педагогов – Валентина Комендантова, учитель елизовской средней школы №7 имени О.Н. Мамченкова, и Татьяна Полонова, учитель средней школы №36 Петропавловск-Камчатского городского округа.



Также на торжественной церемонии отличившимся учителям, работникам дошкольного и дополнительного образования вручили награды, почётные грамоты и ценные подарки Правительства Камчатского края.



Слова поздравлений прозвучали и от первого заместителя Председателя Законодательного собрания Камчатского края Андрея Копылова. Он также вручил наиболее отличившимся педагогам почётные грамоты.



Праздничная программа продолжилась концертом, в котором приняли участие лучшие творческие коллективы региона.



Добавим, что сегодня в Камчатском крае работают порядка 13 тысяч работников педагогического труда, в том числе около 6 тысяч педагогов, из которых около 2,5 тысяч – школьные учителя.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.