Камчатка, 5 октября: итоги дня

05.10.2017 18:40:11 (GMT+12)
●ИА «Камчатка-Информ» https://kamchatinfo.com/
Камчатские пенсионеры вручили полицейским ангела за «страшилки» про мошенников.
Квартирная мошенница на Камчатке обманула земляков более чем на 2 млн руб.
«Камчатскэнерго» взыскало более 200 млн рублей с задолжавших жителей края.
На Камчатке вертолетчики-тихоокеанцы учатся летать «вслепую».
Митинг в защиту «Матильды» пройдет на Камчатке 13 октября
Воспитатель петропавловского детсада, по недосмотру которой пострадал 3-летний ребенок, отправлена под суд — СКР.
Житель Вилючинска по вине мошенников лишился 300 тысяч рублей.
Сердечный приступ у водителя в столице Камчатки стал причиной ДТП.
Бывший оператор губернатора Камчатки задержан Службой безопасности Украины.
Мэрия Петропавловска-Камчатского создает рабочую группу для решения вопроса по «дороге абсурда».
Дальневосточные парламентарии задумались о бесплатном провозе авиабагажа.
Отчётный концерт оркестра Войск и Сил на Северо-Востоке России пройдет в Петропавловске.
●ИА «Кам 24» https://www.kam24.ru/
Денис Лопатин: в России к культуре относятся, как к обслуге.
Ночью на улице в Завойко огонь уничтожил минивэн «Ниссан Эльгранд»
В Петропавловске семейная пара совершила разбойное нападение на магазин «Макс».
Две камчатские школы включили в список лучших в России.
Воспитателя детсада обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью ребенка.
В школах Петропавловска планируют установить локальные системы отопления.
На Горизонте дождем размыло недоделанную подпорную стену.
На Камчатке борца с коррупцией исключили из партии «Единая Россия».
Журналиста, снявшего фильм о Камчатке, задержали в Киеве.
В Петропавловске произошла авария из-за проблем с сердцем у пожилого водителя.
На улучшение жилищных условий многодетных семей Камчатки направили 100 миллионов.
Около 180 картин представлено на выставке «Пленэр на Камчатке».
Безработный мильковчанин рассказал, как украл бензопилу у 72-летней пенсионерки.
На Камчатке вулкан Карымский выбросил пепел на пять километров.
Николай без Матильды: жителям Камчатки расскажут о семье святого царя.
Кардиологи: больше половины камчатцев умирают от болезней сердца.
Приморец о путешествии по Камчатке: на леднике ветер поднимал меня в воздух.
На Камчатке пройдет митинг памяти погибших моряков и рыбаков.
●ИА «Камчатка» http://www.pressa41.ru/
Владимир Илюхин поздравил камчатских педагогов с профессиональным праздником.
Тожественное мероприятие прошло в театре драмы и комедии.
Учителя русского и литературы лучше всего запомнились жителям Камчатки. По их мнению, главные качества педагога — знание предмета, любовь к детям и терпение.
Под суд пойдёт жительница Петропавловска за махинации с продажей аварийного жилья. На доверчивых гражданах аферистка «заработала» более двух миллионов рублей.
Камчатцев призывают активнее участвовать в проекте «Комфортная городская среда». «Камградсервис»: На благоустройство двора согласились только жители улицы Пономарёва.
В Петропавловске открылась выставка «Пленэр — 2017». Увидеть экспозицию можно в краевом художественном музее.
Парламентарии Дальнего Востока хотят сохранить для рыболовов-любителей кету и горбушу. Для этого нужно внести их в перечень ценных видов рыб.
Лжеспасатель украл у камчатского пенсионера более 300 тысяч рублей. Мужчина 25 раз переводил деньги на расчётный счёт мошенника.
В Петропавловске воспитателя детсада обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью ребёнка. Мальчик зацепился шеей за ленту, которая была привязана к поручню детской горки.
Житель Камчатки, забирая свои вещи из соцприюта, прихватил чужой телефон. Ранее мужчина уже был судим.
В пригороде Петропавловска сегодня ночью сгорел автомобиль Nissan Elgrand. Он был припаркован на улице Петра Ильичева в поселке Завойко.
В Киеве задержан журналист Вячеслав Немышев. Украинскому активисту не понравилось, что репортёр резал «Киевский» торт.
|От первого звонка до выпускного бала 2016: Год провинции Хэйлунцзян на «Полуострове Камчатка» 2016: Год шахмат на «Полуострове Камчатка»
|Президент Премьер-министр Единая Россия
|Полпред Минвостокразвития Наш депутат
|Старая версия сайта
«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
Выходит с 1 июня 2005 г.
Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.
Адрес редакции: 683031, г. Петропавловск-Камчатский, проспект Карла Маркса, дом 29/1, офис 517.
Телефон: +7 (4152) 25-22-03, e-mail: poluostrov-k@mail.ru
Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о перерегистрации СМИ Эл № ФС 77-68241 от 27 декабря 2016 г.
Любое использование материалов без письменного разрешения редакции запрещено.
16+