Камчатка, 5 октября: итоги дня

05.10.2017 18:40:11 (GMT+12)

●ИА «Камчатка-Информ» https://kamchatinfo.com/



Камчатские пенсионеры вручили полицейским ангела за «страшилки» про мошенников.



Квартирная мошенница на Камчатке обманула земляков более чем на 2 млн руб.



«Камчатскэнерго» взыскало более 200 млн рублей с задолжавших жителей края.



На Камчатке вертолетчики-тихоокеанцы учатся летать «вслепую».



Митинг в защиту «Матильды» пройдет на Камчатке 13 октября



Воспитатель петропавловского детсада, по недосмотру которой пострадал 3-летний ребенок, отправлена под суд — СКР.



Житель Вилючинска по вине мошенников лишился 300 тысяч рублей.



Сердечный приступ у водителя в столице Камчатки стал причиной ДТП.



Бывший оператор губернатора Камчатки задержан Службой безопасности Украины.



Мэрия Петропавловска-Камчатского создает рабочую группу для решения вопроса по «дороге абсурда».



Дальневосточные парламентарии задумались о бесплатном провозе авиабагажа.



Отчётный концерт оркестра Войск и Сил на Северо-Востоке России пройдет в Петропавловске.



●ИА «Кам 24» https://www.kam24.ru/



Денис Лопатин: в России к культуре относятся, как к обслуге.



Ночью на улице в Завойко огонь уничтожил минивэн «Ниссан Эльгранд»



В Петропавловске семейная пара совершила разбойное нападение на магазин «Макс».



Две камчатские школы включили в список лучших в России.



Воспитателя детсада обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью ребенка.



В школах Петропавловска планируют установить локальные системы отопления.



На Горизонте дождем размыло недоделанную подпорную стену.



На Камчатке борца с коррупцией исключили из партии «Единая Россия».



Журналиста, снявшего фильм о Камчатке, задержали в Киеве.



В Петропавловске произошла авария из-за проблем с сердцем у пожилого водителя.



На улучшение жилищных условий многодетных семей Камчатки направили 100 миллионов.



Около 180 картин представлено на выставке «Пленэр на Камчатке».



Безработный мильковчанин рассказал, как украл бензопилу у 72-летней пенсионерки.



На Камчатке вулкан Карымский выбросил пепел на пять километров.



Николай без Матильды: жителям Камчатки расскажут о семье святого царя.



Кардиологи: больше половины камчатцев умирают от болезней сердца.



Приморец о путешествии по Камчатке: на леднике ветер поднимал меня в воздух.



На Камчатке пройдет митинг памяти погибших моряков и рыбаков.



●ИА «Камчатка» http://www.pressa41.ru/



Владимир Илюхин поздравил камчатских педагогов с профессиональным праздником.

Тожественное мероприятие прошло в театре драмы и комедии.



Учителя русского и литературы лучше всего запомнились жителям Камчатки. По их мнению, главные качества педагога — знание предмета, любовь к детям и терпение.



Под суд пойдёт жительница Петропавловска за махинации с продажей аварийного жилья. На доверчивых гражданах аферистка «заработала» более двух миллионов рублей.



Камчатцев призывают активнее участвовать в проекте «Комфортная городская среда». «Камградсервис»: На благоустройство двора согласились только жители улицы Пономарёва.



В Петропавловске открылась выставка «Пленэр — 2017». Увидеть экспозицию можно в краевом художественном музее.



Парламентарии Дальнего Востока хотят сохранить для рыболовов-любителей кету и горбушу. Для этого нужно внести их в перечень ценных видов рыб.



Лжеспасатель украл у камчатского пенсионера более 300 тысяч рублей. Мужчина 25 раз переводил деньги на расчётный счёт мошенника.



В Петропавловске воспитателя детсада обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью ребёнка. Мальчик зацепился шеей за ленту, которая была привязана к поручню детской горки.



Житель Камчатки, забирая свои вещи из соцприюта, прихватил чужой телефон. Ранее мужчина уже был судим.



В пригороде Петропавловска сегодня ночью сгорел автомобиль Nissan Elgrand. Он был припаркован на улице Петра Ильичева в поселке Завойко.



В Киеве задержан журналист Вячеслав Немышев. Украинскому активисту не понравилось, что репортёр резал «Киевский» торт.



