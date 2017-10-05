Дальневосточные парламентарии поддержали антикоррупционные предложения Приморья

05.10.2017 18:12:57 (GMT+12)
Парламентская Ассоциация «Дальний Восток и Забайкалье», заседание которой прошло 4 октября на Камчатке, рекомендовала председателю Законодательного Собрания Приморского края озвучить свои антикоррупционные инициативы на заседании профильной комиссии Совета Законодателей страны.
Парламент Приморья предлагает дать возможность суду лишать полномочий муниципальных депутатов и чиновников по ходатайству высшего должностного лица или прокурора субъекта за совершение значительных коррупционных нарушений. С предложением о внесении дополнения в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» выступил председатель Законодательного Собрания Приморского края Александр Ролик.
По его словам, в Приморье прокуратура выявила многочисленные нарушения, допущенные муниципальными депутатами в части реализации своей обязанности отчитаться о доходах и расходах. Решение о прекращении полномочий депутата, допустившего подобные нарушения, принимают представительные органы муниципалитета. Однако бывают случаи, когда представительные органы муниципального уровня проявляют солидарность и не реагируют на нарушения со стороны своих депутатов. В таких случаях прокуратура Приморья обращалась в суд, но не всегда успешно.
«С марта по июль текущего года судами РФ рассмотрено более 150 дел по заявлению прокурора по досрочному прекращению полномочий депутатов органов местного самоуправления за несоблюдение запретов, ограничений и обязанностей по предоставлению сведений. В ряде случаев суды удовлетворяют заявленные требования и принимают решение о признании незаконным бездействия представительных органов по досрочному прекращению полномочий муниципальных депутатов и возлагают обязанность принять такие решения. В то же время ряд судебных инстанций прямо указывает на то, что суд не вправе предрешать существо решения, которое должно быть принято представительным органом в силу конституционных принципов разделения властей и самостоятельности местного самоуправления», – сообщил Александр Ролик.
В связи с этим, Законодательное Собрание Приморского края предлагает внести дополнение в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», которое законодательно закрепит возможность принятия судом решения о досрочном прекращении полномочий лица, занимающего муниципальную должность, за совершение значительного коррупционного правонарушения по заявлению высшего должностного лица субъекта РФ или прокурора.
Александр Ролик добавил, что необходимо законодательно закрепить в законе о коррупции критерий значительности коррупционных проступков. Сегодня эти критерии имеются только в рекомендациях Министерства экономического развития РФ.
Требуется также правовая регламентация порядка и сроков принятия решения об удалении в отставку лица, замещающего муниципальную должность, допустившего нарушение антикоррупционных стандартов.
Участники заседания поддержали инициативу парламента Приморья и предложили Александру Ролику выступить по данной теме на заседании комиссии Совета Законодателей РФ по вопросам законодательного обеспечения национальной безопасности и коррупции.
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