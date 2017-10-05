Недосмотрела

05.10.2017 15:50:00 (GMT+12)

Следственным отделом по городу Петропавловск-Камчатский следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Камчатскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении воспитателя МАДОУ «Детский сад № 50 комбинированного типа» Петропавловск-Камчатского городского округа. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершённое вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).



По данным следствия, утром 16 июня 2017 года воспитатель детского сада самоустранившись от исполнения своих профессиональных обязанностей, заключающихся в осуществлении тщательного присмотра за вверенными ей детьми, не убедившись предварительно в отсутствии на детской горке опасных для детей предметов, и не выявив не предусмотренную конструкцией, повязанную на поручне в верхней части горки ленту, в силу провисания, препятствующую свободному спуску с горки детей и создающую опасность для жизни и здоровья малолетних воспитанников, допустила 3-летнего воспитанника 2 младшей группы на указанную детскую горку.



Оставленный без присмотра ребенок, скатываясь с горки указанного игрового комплекса, зацепился передней поверхностью шеи за ленту, повязанную на поручне в верхней части горки, и, будучи не способным, в силу малолетнего возраста, самостоятельно освободиться, под весом собственного тела, повис на наклонной поверхности горки, в результате чего произошло сдавливание натянутой лентой мягких тканей передней и боковых поверхностей шеи малолетнего, что повлекло причинение тяжкого вреда здоровью ребенка.



В ходе расследования уголовного дела следователем в администрацию Петропавловск-Камчатского городского округа внесено представление об устранении причин и условий, способствовавших преступлению.



По итогам рассмотрения представления Управлением образования администрации приняты меры, направленные на предотвращение и устранение причин и условий, способствующих совершению подобных инцидентов, к дисциплинарной ответственности привлечён ряд лиц из числа работников МАДОУ «Детский сад № 50 комбинированного типа» Петропавловск-Камчатского городского округа, усилены меры обеспечения безопасности жизни и здоровья воспитанников на территории дошкольных образовательных учреждений.



Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.







Елена МАТАФОНОВА, старший помощник руководителя

следственного управления



