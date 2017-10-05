Аномальная "щедрость"

05.10.2017 15:44:40 (GMT+12)

В дежурную часть ОМВД России по ЗАТО Вилючинск обратился 60-летний местный житель. Пенсионер сообщил правоохранителям, что с его банковского счета было похищено более 300 тысяч рублей.



В беседе с потерпевшим выяснилось, что накануне его супруга дала на сайте «Авито» объявление о сдаче в аренду квартиры, для связи она указала телефонный номер мужа. Вскоре мужчине позвонил неизвестный, который представился сотрудником МЧС, которого переводят служить на Камчатку из другого региона.



«Спасатель» сообщил, что хочет снять квартиру на долгое время и готов перечислить задаток прямо сейчас.

По просьбе звонившего вилючинец назвал номер своей банковской карты и трехзначный код на ее оборотной стороне. Однако снять деньги с помощью мобильного приложения у афериста не получилось, и тогда он попросил пенсионера перевести ему деньги через банкомат, убедив в том, что эти средства ему вернутся вместе с авансом за квартиру.



С помощью банкомата потерпевший перевел на расчётный счет и два абонентских номера незнакомца почти 330 000 рублей, совершив в общей сложности 25 денежных операций. Кроме того, по просьбе злоумышленника он удалил все сообщения, которые приходили ему на телефон во время осуществления переводов.



О том, что его обманули, потерпевший понял только по дороге домой. О случившемся пенсионер рассказал своему зятю, который и убедил его обратиться за помощью в полицию. В разговоре с правоохранителями мужчина признался, что на него будто нашло помутнение.



По данному факту проводится проверка.



Полиция в очередной раз напоминает гражданам о том, что не стоит доверять незнакомым людям, вступать с ними в доверительные отношения и тем более сообщать реквизиты своей банковской карты. Телефонные мошенники мастерски используют методы психологического давления и манипуляции. Будьте бдительны!



Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в пресс-службе УМВД России по Камчатскому краю

