Камчатский гороскоп, 6 - 8 октября

05.10.2017 13:51:13 (GMT+12)

Как всегда в конце недели, прогноз представляет Милена СТЕПАНОВА:



Настроение пятницы способствует эксцентричному поведению, может провоцировать необычные желания. В первой половине дня лучше соблюдать формальности, ценить время. Не стоит нарушать договоренности, предавать принципы. Свободные занятия и неофициальные контакты уместнее вечером. Не стоит откладывать на завтра то, что осуществимо сегодня. В то же время, на волне минутного вдохновения не стоит строить долгосрочные новые планы: планетная картина намекает на скорую смену идеологических акцентов, частичный передел власти, перестройку ресурсов или правовой базы.



В субботу может усилиться потребность в любви, поэтому любовные отношения могут стать более яркими, страстными. Однако, разум не позволит страстям выходить за приемлемые рамки.



В воскресенье есть вероятность увеличить доходы. Тем не менее, в первой половине дня возможны отсутствие взаимопонимания, холод и безразличие в чувствах, разочарования и субъективно ощущение того, будто человека уже никто не любит, он одинок и страдает от своего одиночества.



Опасное место для водителей и пешеходов: улица Гастелло.



Дни благоприятны для жителей улиц Пограничной, Владивостокской, Ленинградской, Лукашевского, Лермонтова, Набережной, Космического проезда (в краевом центре), Автостанции (в Елизове), поселка Усть-Камчатск и села Усть-Хайрюзово, а также гостей этих мест и работников офисов, там расположенных.