Роль учителя в жизни человека

05.10.2017 14:03:44 (GMT+12)

Несомненно, роль учителя в жизни человека очень важна. Учителя делятся с нами опытом, знаниями и мудростью. В данном случае речь идёт не только о тех учителях, что преподают в учебных заведениях. Учителем может стать любой человек, и даже ты сам!



Родители, которые в детстве занимаются нашим воспитанием, безусловно, наши первые и лучшие учителя. Они формируют в нас личность, воспитывают в нас Человека. Им мы можем много чего рассказать или поделиться своими проблемами, а они дадут совет, с помощью которого эти проблемы можно решить. Но зачастую родители навязывают нам свое мнение. Они опираются на факты из своего прошлого, думая, что у нас все в точности так же, и, если они каким-то способом разобрались в своих проблемах, то этот же способ должен помочь и нам. Это не совсем правильно, ведь все люди разные. Учителем так же может стать любой другой человек: знакомый, друг, родственник. Все они дают нам советы и делятся пережитым опытом.



Учителем, как бы это странно не звучало, может стать и животное. Вспомним историю про Маугли – мальчика, которого вырастили звери. Они были для него защитниками и помощниками. Но это ни единственный случай. Вернемся к нашей повседневной жизни. Бездомная собака смотрит на тебя жалобными голодными глазами, и ты идешь в магазин, чтобы купить для нее еды. Накормив собаку, ты чувствуешь, как сам стал радостнее и немного счастливее. Тем самым собака научила тебя тому, что нужно помогать слабым и дарить добро окружающим.



Все люди, которых ты повстречал на своем жизненном пути, научили тебя чему-то. Кто-то обманул тебя, научив быть бдительным. Кто-то вел себя с тобой иначе, чем с другими, вечно скрывался под маской и научил тебя проницательности. Кто-то был так добр, что научил чувствовать. А кто-то покинул тебя, сделав при этом сильнее твой характер и подарив опыт. Вся наша жизнь по сути является нашим наставником. Мы учимся чему-то постоянно в течении всей жизни, каждый день. Поэтому роль учителя так же важна, как и сама жизнь.



Полина ВОЗНЮК,

студия журналистики «Окно в мир»

Школы юных литературных дарований