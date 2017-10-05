Ольга Казакова: К реализации партпроекта «Единой России» «Местный дом культуры» удалось привлечь около 1 млрд рублей дополнительных средств

05.10.2017 13:51:14 (GMT+12)

Партийный проект «Единой России» «Местный дом культуры» продемонстрировал свою востребованность в регионах – сегодня проект находится на той стадии, когда открываются объекты, и люди могут оценить результаты. Об этом по итогам селекторного совещания рассказала федеральный координатор партпроекта «Местный дом культуры», заместитель председателя комитета Государственной Думы по культуре Ольга Казакова.



Координатор партпроекта отметила, что к 1 млрд 400 млн средств, выделенных из федерального бюджета, добавилось финансирование из региональных, муниципальных бюджетов, а также внебюджетных средств. «У нас получилось около 2,5 млрд рублей в общей сложности, из которых порядка 100 млн – это внебюджетные деньги. Таким образом, это уже народное дело, которое нужно сохранить. Проект эффективный, простой и очень доступный для людей. У нас появились такие дома культуры, которые превратились в народные стройки: там и меценаты местные подключились, и федеральная составляющая есть, и деньги из регионального и муниципального бюджетов, и люди сами начали участвовать», – сообщила она, добавив, что сейчас решается вопрос о продлении федерального финансирования проекта на 2018-й и последующие годы.



Казакова отметила, что для того, чтобы партпроект «Местный дом культуры» вошел в проект бюджета на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов, необходимо его полностью выполнить в 2017 году. «Сегодня на селекторе мы большое внимание уделили финансовой составляющей проекта, потому что есть регионы, которые поставили для исполнения рискованные сроки – ноябрь или даже декабрь. Важно, чтобы расходование выделенных из федерального бюджета средств было своевременным и эффективным. Также мы обсудили вопросы, связанные с включением данного проекта в бюджет 2018 и последующих годов. Все регионы единогласно высказались о том, что проект нужно продолжать и, по возможности, увеличивать его масштабы. Хочу сказать, что жители российских сел очень позитивно реагируют на обновление клубов, этого невозможно не заметить», – констатировала она.



«По данным министерства культуры РФ, на сегодняшний день из 71 субъекта РФ, участвующего в проекте, около 40 регионов уже полностью справились с поставленными задачами, и только в семи субъектах ситуация вызывает опасения», – рассказала на совещании директор департамента туризма и региональной политики Министерства культуры РФ Ольга Ярилова.



Как сообщила куратор партпроекта «Местный дом культуры» в Камчатском крае, председатель Городской Думы Галина Монахова, в регионе в рамках федерального партпроекта объект, попавший в программу, был сдан в середине сентября. Это Дом культуры в поселке Ключи Усть-Камчатского района. «На ремонт ДК было направлено 4,1 млн рублей, в том числе, 3,5 млн из федерального бюджета. В настоящее время проводится мониторинг состояния домов культуры в других отдалённых посёлках региона с целью включения в проект на последующее годы», - подчеркнула Монахова.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе Регионального исполнительного комитета регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия».