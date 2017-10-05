На Камчатке стартовал месячник гражданской обороны

05.10.2017 13:51:17 (GMT+12)

В рамках празднования года гражданской обороны на Камчатке стартовал месячник ГО. Он продлится до 3 ноября. За это время сотрудники МЧС России проведут целый комплекс разнообразных мероприятий, посвященных тематике ГО.



С этой целью специалисты «чрезвычайного» ведомства организуют для школьников и студентов, сотрудников различных организаций занятия, встречи, экскурсии в подразделениях МЧС России, тренировки и соревнования, показные занятия, продемонстрируют применение спасательного, пожарного и иного снаряжения.



Часть занятий спасатели планируют провести в защитных сооружениях города. В ходе специальных уроков спасатели и пожарные расскажут школьникам и студентам об истории создания гражданской обороны в России, о ее функциях и основных задачах.



Кроме этого, специалисты напомнят слушателям о правилах безопасного поведения при возникновении различных экстремальных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе о действиях в случае выброса в окружающую среду химических и биологически опасных веществ, используемых в быту и промышленности. В пожарных частях, поисково-спасательных отрядах, в Камчатском спасательном центре МЧС России, в Камчатском учебно-методическом центре по ГО и ЧС пройдут дни открытых дверей.



В современных условиях гражданская оборона решает спектр задач, направленных на выполнение мероприятий по подготовке и защите населения, а также материальных и культурных ценностей, от различных опасностей.



В систему гражданской обороны входят как подразделения МЧС России, так и другие органы власти, различные ведомства и организации. Одним из наиболее важных направлений их работы является подготовка населения к действиям в случае угрозы или возникновения чрезвычайных происшествий. Эвакуация населения, решение вопросов жизнеобеспечения людей, оказавшихся в зоне ЧС, восстановление пострадавших объектов и коммуникаций, сопровождение гуманитарных грузов, сохранение культурного наследия – лишь некоторые из задач, выполнение которых – прерогатива сил и средств гражданской обороны.



Напомним, в 2017 году исполнилось 85 лет со дня образования гражданской обороны России, в связи с чем нынешний год в системе МЧС России объявлен Годом гражданской обороны.



Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Камчатскому краю.