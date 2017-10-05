На Камчатке стартовал месячник гражданской обороны

05.10.2017 13:51:17 (GMT+12)
В рамках празднования года гражданской обороны на Камчатке стартовал месячник ГО. Он продлится до 3 ноября. За это время сотрудники МЧС России проведут целый комплекс разнообразных мероприятий, посвященных тематике ГО.
С этой целью специалисты «чрезвычайного» ведомства организуют для школьников и студентов, сотрудников различных организаций занятия, встречи, экскурсии в подразделениях МЧС России, тренировки и соревнования, показные занятия, продемонстрируют применение спасательного, пожарного и иного снаряжения.
Часть занятий спасатели планируют провести в защитных сооружениях города. В ходе специальных уроков спасатели и пожарные расскажут школьникам и студентам об истории создания гражданской обороны в России, о ее функциях и основных задачах.
Кроме этого, специалисты напомнят слушателям о правилах безопасного поведения при возникновении различных экстремальных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе о действиях в случае выброса в окружающую среду химических и биологически опасных веществ, используемых в быту и промышленности. В пожарных частях, поисково-спасательных отрядах, в Камчатском спасательном центре МЧС России, в Камчатском учебно-методическом центре по ГО и ЧС пройдут дни открытых дверей.
В современных условиях гражданская оборона решает спектр задач, направленных на выполнение мероприятий по подготовке и защите населения, а также материальных и культурных ценностей, от различных опасностей.
В систему гражданской обороны входят как подразделения МЧС России, так и другие органы власти, различные ведомства и организации. Одним из наиболее важных направлений их работы является подготовка населения к действиям в случае угрозы или возникновения чрезвычайных происшествий. Эвакуация населения, решение вопросов жизнеобеспечения людей, оказавшихся в зоне ЧС, восстановление пострадавших объектов и коммуникаций, сопровождение гуманитарных грузов, сохранение культурного наследия – лишь некоторые из задач, выполнение которых – прерогатива сил и средств гражданской обороны.
Напомним, в 2017 году исполнилось 85 лет со дня образования гражданской обороны России, в связи с чем нынешний год в системе МЧС России объявлен Годом гражданской обороны.
Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Камчатскому краю.
|От первого звонка до выпускного бала 2016: Год провинции Хэйлунцзян на «Полуострове Камчатка» 2016: Год шахмат на «Полуострове Камчатка»
|Президент Премьер-министр Единая Россия
|Полпред Минвостокразвития Наш депутат
|Старая версия сайта
«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
Выходит с 1 июня 2005 г.
Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.
Адрес редакции: 683031, г. Петропавловск-Камчатский, проспект Карла Маркса, дом 29/1, офис 517.
Телефон: +7 (4152) 25-22-03, e-mail: poluostrov-k@mail.ru
Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о перерегистрации СМИ Эл № ФС 77-68241 от 27 декабря 2016 г.
Любое использование материалов без письменного разрешения редакции запрещено.
16+