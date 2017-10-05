100 миллионов рублей направлено в этом году на улучшение жилищных условий многодетных семей Камчатки

05.10.2017 13:51:15 (GMT+12)
Порядка 100 миллионов рублей направлено в 2017 году из краевого бюджета на улучшение жилищных условий многодетных семей Камчатки. Об этом сообщили в министерстве ЖКХ и энергетики Камчатского края.
«С 2013 года, за счёт средств краевого бюджета, в регионе успешно реализуются мероприятия по обеспечению жильём многодетных семей посредством социальной выплаты предоставляемой на строительство или приобретение жилых помещений в собственность. В настоящее время своим правом на социальную выплату уже воспользовались 111 семей, имеющих четырех и более детей в возрасте до 18-ти лет, а также одиноких матерей (отцов), воспитывающих трех и более несовершеннолетних детей. На эти цели из бюджета Камчатского края с 2013 года было выделено более 300 миллионов рублей», - рассказала заместитель начальника отдела жилищной политики Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края Анна Конова.
Она отметила, что в этом году социальные выплаты на приобретение жилья на Камчатке получила 21 многодетная семья. Одной из них стала семья Лымарёвых из Паланы, в которой воспитываются 9 детей. За счет средств краевого бюджета семья смогла приобрести дом в Елизовском районе общей площадью более 160 кв. м.
«Задумались о переезде поближе к краевому центру ещё в 2014 году. Детей много, а здесь больше возможностей по учёбе и дополнительному образованию. Посовещались, подали документы на выплату субсидии и летом этого года въехали в новое жильё. Хотим выразить большую благодарность всем тем, кто помог в решении нашего вопроса. Помощь была оказана очень быстро, мы думали будем дольше стоять в очереди. Успели и детей устроить в школы и детсады и ремонт сделать в доме», - рассказала Аделя Лымарева.
Добавим, что по итогам 2016 года жилыми помещениями было обеспечено 49 семей, в том числе 10 семей получили жилые помещения по договорам социального найма, а 39 приобрели квартиры в собственность, получив социальную выплату за счёт средств краевого бюджета. Из указанного числа семей, 26 являются многодетными, а 19 – с детьми-инвалидами.
Кроме того, в течение 2016 года было выдано 92 государственных жилищных сертификата на переселение граждан из районов Крайнего Севера за счёт федерального бюджета.
Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.
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