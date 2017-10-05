Родители камчатских выпускников могут задать свои вопросы главе Рособрнадзора

05.10.2017 13:51:15 (GMT+12)

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Сергей Кравцов 17 октября проведет Всероссийскую встречу с родителями. Задать интересующие вопросы главе Рособрнадзора могут и жители Камчатского края. Об этом сообщили в министерстве образования и молодёжной политики региона.



«Руководитель Рособрнадзора и специалисты ведомства ответят на вопросы, касающиеся организации и проведения в 2018 году ЕГЭ и ГИА-9, всероссийских проверочных работ, национальных исследований качества образования», - сказали в министерстве.



Вопросы в письменной форме или в формате видеообращения принимаются по электронной почте: ege@obrnadzor.gov.ru и на странице Рособрнадзора в социальной сети.



Основной площадкой встречи станет Президентский зал Международного мультимедийного пресс-центра МИА «Россия сегодня». Начало мероприятия 20:00 (по местному времени).



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.