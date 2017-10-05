Команда «Эдельвейс-4» Мильковской ДЮСШ стала победителем краевых соревнований юных туристов Камчатки

05.10.2017 13:51:16 (GMT+12)
В Елизовском районе прошли краевые соревнования юных туристов Камчатки на пешеходных дистанциях. Об этом сообщили в министерстве образования и молодёжной политики Камчатского края.
«В ходе соревнований более 70 юных туристов из Петропавловска-Камчатского и Мильковского района преодолевали естественные препятствия с использованием технических приемов и специального туристского снаряжения», - сказали в министерстве.
По итогам соревнований в командном зачете победу одержала команда «Эдельвейс-4» Мильковской детской юношеской спортивной школы. Серебряным призером стала команда «Эдельвейс-1» Мильковской ДЮСШ. Команда «Вершина-1» основной школы №32 Петропавловска-Камчатского заняла III почетное место.
Лучшими юными туристами в личном зачете стали Роман Вагин, Диана Шакирова, Руслан Заочный, Диана Бондарева, Олег Чемерис, Виолетта Панфилова, Валентин Битюк, Анастасия Акимова, Рязанцев Даниил, Юлия Лихота.
Команды-победители и лучшие учащиеся награждены дипломами и подарками.
Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.
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