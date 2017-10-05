КРКК: сотрудничество с зарубежным бизнесом смещается в сторону практических решений

05.10.2017 13:51:16 (GMT+12)

В Корпорации развития Камчатки прошло совещание, участники которого проанализировали итоги недавнего визита на полуостров делегации предпринимателей из КНР, Канады и Японии. Руководил его работой генеральный директор КРКК Николай Пегин. Китайскую сторону на совещании представлял предприниматель Ли Бин.



Участники дискуссии по вынесенным на рассмотрение вопросам пришли к солидарному мнению, что первый ознакомительный визит бизнесменов не дает оснований для каких-то кардинальных решений, но при этом отмечалось, что зарубежные гости вынесли благоприятные впечатления об условиях развития бизнеса в регионе. В ближайшее время они намерены направить в Корпорацию список уточняющих вопросов, касающихся налоговых льгот для резидентов ТОР и СПВ, стоимости для промышленных потребителей электроэнергии, возможности привлечения на создаваемые предприятия иностранной рабочей силы и ряда других аспектов ведения предпринимательской деятельности на территории Камчатского края.



Китайская сторона также выразила благодарность КРКК за прекрасную организацию визита и всестороннее обеспечение знакомства зарубежных гостей с регионом.



Николай Пегин, комментируя результаты работы предпринимателей трех стран на Камчатке, отметил, что конкретный результат в ходе визита все-таки достигнут. «Контакты, начало которым положено в ходе работы КРКК на ЭКСПО-2017 в Харбине, между Корпорацией и предпринимателями из Китая, получили дальнейшее развитие. Они все больше смещаются в плоскость практических решений, за которыми в ближайшей перспективе может последовать создание на территории края промышленных предприятий с зарубежным капиталом», – сказал генеральный директор КРКК.



В ходе совещания стороны достигли понимания дальнейшего вектора формирования сотрудничества между институтом развития края и предпринимателями, проявившими интерес к организации бизнеса на Камчатке.