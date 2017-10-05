Камчатка и Исландия далеки, но очень похожи

05.10.2017 13:51:18 (GMT+12)
Генеральный директор АО «Корпорация развития Камчатки» Николай Пегин принял участие во встрече главы региона Владимира Илюхина с чрезвычайным и полномочным послом Республики Исландия госпожой Сигридур Берглинд Асгейрсдоттир. Она прибыла на Камчатку во главе небольшой делегации предпринимателей, занятых в рыбодобывающей и судоремонтной отраслях экономики.
Гости из Исландии кроме переговоров с правительством края провели несколько встреч с руководителями крупнейших рыбодобывающих предприятий региона. Они познакомились с инвестиционным потенциалом края в сфере добычи и переработки морских биологических ресурсов, логистике и судоремонте.
На встрече с послом и сопровождающими ее предпринимателями Владимир Илюхин отметил, что регион готов «к работе с иностранными партнерами». На Камчатке «созданы все необходимые институты развития для взаимодействия. Если проанализировать ситуацию на Дальнем Востоке и Азиатско-Тихоокеанском регионе, то в крае наиболее выгодные предложения в сфере энергетики, налоговом законодательстве и правовом поле», – сказал губернатор.
Как сообщает пресс-служба правительства Камчатского края, стороны «выразили надежду на развитие сотрудничества в различных направлениях и укрепления отношений между Камчаткой и Исландией.
Николай Пегин назвал прошедшую встречу конструктивной, и отметил обоюдный интерес сторон к развитию отношений. Кроме этого, генеральный директор КРКК рассказал, что у Корпорации с представителями органов власти Исландии, её делового мира существуют налаженные отношения. В ходе переговоров КРКК с бизнес-структурами островного государства рассматривались вопросы развития сотрудничества в сфере геотермальной энергетики, морского промысла, судоремонта и туризма.
В конце сентября текущего года Департамент стран Европы, Северной Америки и международных организаций Минэкономразвития РФ проводил в Рейкъявике исландско-российские консультации по нескольким направлениям экономического сотрудничества. По просьбе КРКК, там выносились на обсуждение вопросы, касающиеся развития деловых контактов Камчатки и Исландии, как регионов, имеющих сходство по ряду географических, климатических и хозяйственных позиций.
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