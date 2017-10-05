Обзор газеты "Мильковские новости" за 6 октября 2017 года

05.10.2017 12:57:57 (GMT+12)

НИКОЛАЙ БУШНЕВ: «НИКОГДА НЕ ПОКИДАЙТЕ КАМЧАТКУ» - встреча с писателем в Мильковской районной библиотеке;



«КАЗАК БЕЗ ПЕСНИ – НЕ КАЗАК» - краевой фестиваль казачьей культуры в Милькове;



«УСПЕХИ ЮНЫХ ЛЕГКОАТЛЕТОВ» - новости спорта;



«ДОМОВЁНОК» - тематическая страница.



«МУРАВЕЙ» – реклама, поздравления, объявления.



А также новости Камчатки, программа ТВ.