Обзор газеты "Мильковские новости" за 6 октября 2017 года

05.10.2017 12:57:57 (GMT+12)

Обзор газеты "Мильковские новости" за 6 октября 2017 года

НИКОЛАЙ БУШНЕВ: «НИКОГДА НЕ ПОКИДАЙТЕ КАМЧАТКУ» - встреча с писателем в Мильковской районной библиотеке;

«КАЗАК БЕЗ ПЕСНИ – НЕ КАЗАК» - краевой фестиваль казачьей культуры в Милькове;

«УСПЕХИ ЮНЫХ ЛЕГКОАТЛЕТОВ» - новости спорта;

«ДОМОВЁНОК» - тематическая страница.

«МУРАВЕЙ» – реклама, поздравления, объявления.

А также новости Камчатки, программа ТВ.

«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.

Выходит с 1 июня 2005 г.

Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.

Адрес редакции: 683031, г. Петропавловск-Камчатский, проспект Карла Маркса, дом 29/1, офис 517.

Телефон: +7 (4152) 25-22-03, e-mail: poluostrov-k@mail.ru

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