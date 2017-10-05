В Милькове сегодня

05.10.2017 12:56:55 (GMT+12)

ФОТО: http://poluostrov-kamchatka.ru/pknews/photos/detail.php?ID=6158



В Милькове сегодня утро было туманным и сырым. Густой туман стекал с Валагинского хребта медленно и как бы нехотя, и часам к 10 рассеялся. И горы открылись, продемонстрировав мильковчанам свои заснеженные вершины. Но ненадолго... Облачно, сумрачно, но не мрачно. Всем чудесного четверга!



Фото: Елена ЛАБЗОВА.

