Валерий Раенко: Год единства Российской нации может стать важной мерой в консолидации многонационального российского общества

05.10.2017 12:35:46 (GMT+12)

Дальневосточные законодатели предлагают в 2018 году провести «Год единства российской нации». Парламентская Ассоциация Дальний Восток и Забайкалье, которая собралась в среду на Камчатке, приняла решение направить Президенту Владимиру Путину обращение о поддержке проведения в 2018 году «Года единства российской нации». С такой инициативой выступил председатель Законодательного Собрания Камчатского края Валерий Раенко.



«Вопрос не праздный, мы все это понимаем. Россия, пожалуй, единственная в мире такая страна – с колоссальными обширными территориями и многонациональным народом. Мы знаем сколько у нас религиозных конфессий, сколько национальностей проживают в нашей стране. И, к сожалению, не перестают вестись попытки раскачать ситуацию именно по национальному вопросу. Не случайно Владимир Владимирович Путин во главу угла ставит именно национальный вопрос. Межнациональное согласие является основой и фундаментом существования нашего государства. Уверен, проведение Года единства российской нации будет важным шагом в комплексе мер по консолидации российского многонационального общества в единую гражданскую нацию. Особенно это актуально для подрастающего поколения, для которого знание истории своей страны, осознание своей принадлежности к российской нации крайне необходимо», - сказал Раенко.



Спикер краевого парламента напомнил, что впервые предложение провести «Год единства российской нации» прозвучало на Совете по межнациональным отношениям, заседание которого прошло под председательством Президента Российской Федерации 31 октября 2016 года. Дальневосточники поддержали спикера Камчатского краевого парламента.





