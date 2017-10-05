Перечень поручений Владимира Путина по Дальнему Востоку даст новые инструменты и возможности для ускоренного развития территории

05.10.2017 12:25:21 (GMT+12)

Депутаты Законодательного Собрания Камчатского края называют одним из самых знаковых событий наступившей осени подписание 28 сентября Президентом Владимиром Путиным перечня поручений по Дальнему Востоку. Он содержит 9 пунктов и 20 подпунктов, которые охватывают все аспекты территориального развития.



ЗЕМЛИ СЕЛЬХОЗНАЗНАЧЕНИЯ ИНВЕНТАРИЗИРУЮТ



Заместитель председателя Законодательного Собрания Камчатского края, председатель комитета по природопользованию, аграрной политике и экологической безопасности Роман Гранатов:



«Один из пунктов перечня – организовать работу в целях выявления земельных участков, которые могут быть переданы инвесторам, эффективно реализующим проекты в сфере сельского хозяйства. Мы очень рассчитываем, что реализация данного поручения не только ускорит ход инвентаризации земель сельхозназначения, но и закроет еще ряд пробелов.



Депутатский корпус и наш комитет неоднократно поднимали вопрос о том, что сегодня существуют серьёзные пробелы, которые не позволяют ввести в оборот землю, находящуюся в долевой или паевой собственности. Мы неоднократно рекомендовали главам муниципальных образований провести инвентаризацию земель с целью выявления их статуса, выяснения, где есть собственники, а где их нет. Это очень трудоемкая работа. Но уже сейчас понятно, что у нас много земли в 90-е годы оказались в долевой или паевой собственности, причем количество дольщиков и пайщиков порой достигает несколько десятков человек. Многие из этих людей давно уехали с Камчатки, часть уже нет в живых, кто-то вообще неизвестен. Однако механизма отчуждения и введения в оборот таких годами заброшенных земель не существует. Кстати, по этой же причине многие земли не попали в программу дальневосточного гектара и обозначаются как закрытые. Очевидно, после поручения Президента алгоритм решения этой проблемы будет сформулирован на уровне Правительства РФ. Это, безусловно откроет новые перспективы развития как аграрного комплекса Камчатки, так и программы дальневосточного гектара», – сказал Роман Гранатов.



ЛЬГОТЫ ДЛЯ РЕЗИДЕНТОВ ТОР И СПВ ПРОДЛЯТ НА 10-ЛЕТНЙ ПЕРИОД



Председатель комитета по бюджетной, налоговой, экономической политике, вопросам собственности и предпринимательства Законодательного Собрания Камчатского края Евгений Ермоленко:



«Очень важно, что глава государства поручил продлить до 10 лет период, в течение которого резиденты ТОР и Свободного порта Владивосток имеют право на различные рода льготы, в том числе сниженные налоговые ставки и выплаты в социальные фонды. Причем такая поддержка будет оказываться всем, кто зарегистрирует свое предприятие до 31 декабря 2025 года вне зависимости от объема инвестиций. Ранее льготный налоговый режим устанавливался на 3 года. За этот срок предприятию, конечно, очень сложно встать на ноги и выйти на самоокупаемость. По истечении трех лет это всё еще довольно молодой бизнес, который нуждается в поддержке государства. Важно, что Президент это, безусловно, понимает и идёт по пути создания максимально комфортных условий для бизнеса на Дальнем Востоке. Тем более, что наши предприниматели изначально находятся в неравных условиях по сравнению с материковскими коллегами, ведь по закону «О северах» на них возложена обязанность выплачивать работникам северные льготы и оплачивать раз в два года проезд в отпуск.



Еще один важный пункт – обеспечить на постоянной основе формирование портфеля приоритетных проектов, которым нужна льготная кредитная или гарантийная поддержка. У нас в Камчатском крае эта работа уже проводится на постоянной основе. Формирование приоритетных проектов возложено на «Корпорацию развития Камчатского края» и всегда происходит при участии депутатского корпуса и предпринимательского сообщества. Мы надеемся, что данное поручение главы государства позволит существенно расширить камчатский «портфель» приоритетных проектов и включить в него тех, кто ранее по тем или иным параметрам не мог претендовать на льготы по кредиту или государственную гарантию. В совокупности эти меры позволят не только открыть новые перспективы для камчатского бизнеса, но и смотивировать новую волну предпринимательской инициативы», – сказал Евгений Ермоленко.



ГОТОВИТЬ ПРОФЕССИОНАЛОВ



Заместитель председателя комитета по бюджетной, налоговой, экономической политике, вопросам собственности и предпринимательства Законодательного Собрания Камчатского края Владимир Агеев:



«Президент России акцентировал внимание на том, что для успешного развития Дальнего Востока необходимо обеспечить высокопрофессиональными молодыми кадрами действующие предприятия и те, что откроются в ближайшей перспективе. Таким образом, будут одновременно решены две задачи: молодежь найдет достойные рабочие места, а новые производства получат востребованные кадры.



Для этого, прежде всего, необходимо, чтобы вузы и ссузы ориентировались на запросы экономики, выпуская тех специалистов, в которых нуждается рынок труда конкретного региона. Второе обязательное условие – это тесная связь между образовательными организациями и предприятиями, где в дальнейшем предстоит работать молодежи, с единой

целью – практико-ориентированное обучение.



На Камчатке к этой работе уже приступили. На основе Прогноза потребности в квалифицированных кадрах, а также проекта Стратегии социально-экономического развития Камчатского края до 2030 года, с учетом развития ТОР «Камчатка» определен перечень наиболее востребованных и перспективных профессий и специальностей. В 2016 году заключено 9 соглашений о подготовке рабочих кадров на основе практико-ориентированной модели обучения между профессиональными образовательными организациями и организациями работодателей (ООО «Петропавловский хлебокомбинат», ПО «Елизовский хлебокомбинат», ПАО «Камчатскэнерго», КГУП «Камчатский водоканал», ООО «Вилючинская верфь», АО «Северо-Восточный ремонтный центр»).



За последние годы в регионе модернизирована учебно-материальная база профессиональных образовательных организаций, созданы современные учебные лаборатории, оснащенные электронными стендами, тренажерами-имитаторами, учебными комплексами. Открыты лаборатории для подготовки специалистов сварочного производства, нефтегазового дела, дорожного строительства, рыбодобывающей, энергетической и строительной отраслей, перерабатывающей промышленности и др. направлений. При обучении студентов особое внимание уделяется повышению качества и квалификации. Одним из таких направлений является движение «Worldsklls», которое активно развивается в Камчатском крае. Основная цель движения – показать престижность рабочих профессий, дать возможность молодёжи получить практические навыки.



В настоящее время формируется Совет по региональной кадровой политике, который будет координировать работу по сбалансированности спроса и предложения квалифицированных кадров на региональном рынке труда и определять основные направления и приоритеты кадровой политики. Механизм работы данного совета предложен депутатами краевого парламента.



«Безусловно, работа в этом направлении будет продолжена. В результате наша камчатская молодежь получит достойные профессиональные знания, которые будут успешно применены в ведущих отраслях экономики нашего полуострова», – сказал Владимир Агеев.



