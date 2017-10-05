Личный прием граждан руководством

05.10.2017 12:07:12 (GMT+12)
Камчатцы смогут задать интересующие вопросы руководству Управления службы судебных приставов на личных приемах.
Начата запись на личный прием к должностным лицам из числа руководства УФССП России по Камчатскому краю, телефон для записи 8 (4152) 268-739.
В понедельник, 16 октября, с 14 до 18 часов прием граждан будут осуществлять заместители главного судебного пристава Камчатского края Наталия Леонидовна Герасимова, Дмитрий Афанасьевич Ким и Дмитрий Михайлович Павлов. Прием пройдет в административном здании краевого Управления ФССП по адресу проспект Рыбаков, 25.
Руководитель Управления, Валериан Валериевич Жеребятьев, проведет личный прием в четверг, 19 октября, с 14 до 18 часов.
Во вторник, 17 октября, с 14 до 18 часов выездной личный прием граждан в Петропавловск-Камчатском городском отделе судебных приставов № 2 по адресу проспект 50 лет Октября, д. 17/3. проведет заместитель руководителя Управления Дмитрий Михайлович Павлов.
Для участия в приеме при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность (паспорт).
Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в пресс-службе УФССП России по Камчатскому краю.
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