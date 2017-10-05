Технические работы

05.10.2017 12:07:12 (GMT+12)

На официальном сайте Управления Федеральной службы судебных приставов по Камчатскому краю в разделе «Обращения» ведутся технические работы.

    УФССП России по Камчатскому краю доводит до сведения граждан, что на официальном сайте Управления в разделе «Обращения» ведутся технические работы.

    Запись на личный прием к должностным лица аппарата на сайте www.r41.fssprus.ru  временно не доступна.  

    О времени возобновления работы сервиса будет сообщено дополнительно.

    Записаться на личные приемы возможно по телефону 8 (4152) 268-739.

Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в пресс-службе УФССП России по Камчатскому краю.

«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.

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