На Камчатке продолжается профилактическая операция «Отопительный сезон»

05.10.2017 12:07:11 (GMT+12)

На Камчатке продолжается профилактическая операция «Отопительный сезон»

На Камчатке продолжается профилактическая операция «Отопительный сезон». В рамках операции проверяются объекты тепло- и энергоснабжения: котельные, работающие на жидком, твердом топливе и на газе, дизельные электростанции, гидро- и тепловые электростанции и т.д. Всего в Камчатском крае эксплуатируются более 250 подобных объектов.

К настоящему моменту сотрудники государственного пожарного надзора обследованиям подверглись 130 объектов.

В ходе проверок выявлено 15 нарушений, которые носят режимный характер и не являются грубыми (например, отсутствует необходимое количество первичных средств пожаротушения).

Как рассказала Жанна Музыченко, государственный инспектор пожарного надзора по Камчатскому краю, по результатам выявленных проверок руководителям объектов были вынесены 10 предупреждений, в отношении пяти должностных лиц принято решение о вынесении административного штрафа.

Основная цель профилактической операции  – обеспечение пожарной безопасности на объектах жизнедеятельности, расположенных на территории края, во время осенне-зимнего отопительного сезона.

Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Камчатскому краю.

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