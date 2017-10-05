В гостях у полицейских

05.10.2017 10:13:19 (GMT+12)

В рамках акции «Полиция и дети» сотрудники по делам несовершеннолетних первого отдела полиции Петропавловска-Камчатского познакомили учащихся школы № 26 с работой полицейских отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции.



В рамках беседы с юными гостями врио командира ОБ ППСП капитан полиции Юрий Хмелевский, являющийся ветераном боевых действий, рассказал о своей биографии, о наиболее интересных эпизодах службы. Ребята узнали из его рассказа и об основных задачах, выполняемых вверенным ему подразделением.

Сотрудники батальона ППС показали детям основные средства защиты и оружие, которое полицейские используют при несении службы по охране общественного порядка.



В рамках экскурсии учащиеся узнали о преступлениях, уголовная ответственность за совершение которых наступает с 14 лет, в том числе таких как кражи, грабежи, разбои, угоны. А также о правовых последствиях, которые наступают за совершение данных преступлений и об административной ответственности за правонарушения, связанные с употреблением алкогольных напитков, наркотических средств, курение и хулиганство.



Заинтересовавшимся службой в полиции ребятам полицейские рассказали о требованиях, предъявляемых к абитуриентам в учебных заведениях системы МВД России, а также к уровню физической подготовки. Всем школьникам стражи правопорядка посоветовали заниматься спортом и хорошо учиться, чтобы стать специалистами в выбранной профессии, к какому бы направлению она не относилась.





