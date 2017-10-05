Уголовный розыск отмечает профессиональный праздник – 99 лет со дня образования

05.10.2017 10:11:31 (GMT+12)

На сегодняшний день уголовный розыск Камчатки – это подразделение, в котором служат высокопрофессиональные люди, преданные своему делу и способные решать самые сложные задачи.



Настоящий оперативник – универсал, которому все по зубам. Его прямая работа – раскрыть преступление и задержать преступника. Для этого требуется не только уметь быстро бегать и отлично стрелять, но самое главное – виртуозно работать головой. Умение анализировать ситуацию, умение перевоплощаться, принимать быстро и часто неординарные решения, вообще мыслить нестандартно, при этом оставаясь верным себе и своему долгу, это лишь часть тех качеств, которым обладает настоящий сыщик.



С начала года сыщики камчатской полиции раскрыли порядка 1500 преступлений. Установлены виновные в совершении около 300 тяжких и особо тяжких преступлений, среди которых 27 убийств, более 50 причинений тяжкого вреда здоровью, более 50 разбойных нападений и грабежей, около 900 краж имущества. За сухими цифрами статистики стоит реальная кропотливая и ответственная ежедневная работа оперативников.



Залог успеха в сыскном деле, как ни в каком другом, лежит и в преемственности службы, сохранении традиций, выработанных многими поколениями оперов. Сотрудники уголовного розыска всегда помнят о тех, кто стоял у истоков создания службы, чей вклад в дело борьбы с преступностью неоценим. Это ветераны уголовного розыска Иван Иванович Олейник, Игорь Александрович Смоляченко, Валентин Фёдорович Вдовин, Александр Фёдорович Сухоруков, Александр Нестерович Козмава, Владимир Леонидович Воронов, Сергей Алексеевич Бездитько, Татьяна Ивановна Пережогина и многие другие.



В день образования службы во всех отделах полиции пройдут торжественные собрания, где полицейские отдадут дань памяти сослуживцам, погибшим при выполнении служебных обязанностей.



Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в пресс-службе УМВД России по Камчатскому краю

