Дорога и безопасность

05.10.2017 10:08:41 (GMT+12)

В рамках акции «Полиция и дети» врио начальника ОГИБДД ОМВД России по Елизовскому району Дмитрий Демидов и сотрудники елизовской Госавтоинспекции провел «круглый стол» по вопросам детской дорожно-транспортный безопасности с елизовскими старшеклассниками.



В мероприятии приняли участие активисты елизовских школ №1, №7 и №9.

В начале мероприятия полицейские вместе с ребятами проанализировали автоаварии, произошедшие в Елизовском районе с начала этого года. Печальная статистика подтвердила рост количества пострадавших в ДТП детей, ведь на дорогах района уже пострадало 17 несовершеннолетних, из которых: 3 велосипедистов, 2 пешехода и 12 пассажиров автомобилей.



Так, ученики школы №7 подробно рассмотрев все случаи ДТП с детьми, перевозимыми в автомобилях, пришли к выводу: маленькие пассажиры – одни из самых незащищенных участников дорожного движения. В этом году в Елизовском районе 4-ро из попавших в автоаварии детей-пассажиров не были пристегнуты родителями ремнями безопасности (или детскими удерживающими системами). Ребята считают, что виной этому исключительно безответственное отношение взрослых к данной проблеме.



ЮИДовцы школы №9 при подготовке к встрече анализировали ДТП, произошедшие с детьми-пешеходами. Двоих ребят сбили на пешеходных переходах в г. Елизово исключительно по вине взрослых водителей.



Ученики 11-го полицейского класса школы №1 говоря о пострадавших детях-велосипедистах, мальчиках 6-ти и 7-ми лет, пришли к выводу: родителям нужно больше внимания уделять обучению детей правилам дорожного движения и показывать личный пример их соблюдения. Действительно, часто на дорогах города можно наблюдать такую картину: на велосипеде через пешеходный переход едет мама, а за ней ребенок, а ведь по правилам на переходах необходимо обязательно слезть с велосипеда и перевести его.



Школьники сами выбрали тематику своих выступлений и заранее подготовили доклады. Кроме этого, активисты каждой из школ подумали и над тем вопросом, как сократить количество пострадавших детей.



Дмитрий Демидов: «Это был первый опыт проведения «круглого стола» именно в таком формате, с участием школьников. Готовясь к встрече, мы предполагали, что с помощью детей сможем лучше понять сложившуюся проблему. Важно, что сегодняшние старшеклассники не равнодушны к состоянию детского дорожно-транспортного травматизма. Самое главное, что дети предложили сотрудникам Госавтоинспекции провести ряд конкретных мероприятий, главная цель которых – сократить в будущем число пострадавших детей».



Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в пресс-службе ОГИБДД ОМВД России по Елизовскому району

